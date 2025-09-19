Марица Пловдив ще участва в международен турнир в Турция

Марица Пловдив ще вземе участие в Мемориалния волейболен турнир в памет на Ахмет Гьоксу - вицепрезидент на Турската волейболна федерация и един от обичаните имена в турския волейбол.

От 23 до 28 септември 2025 г. във волейболна зала Селим Съри Таркан Зерен (Анкара, Турция) ще премерят сили отборите на Марица (Пловдив), турските Бешикташ (Истанбул), Нилюфер Беледиеспор (Бурса) и Зерен Спор (Анкара), полският Девелопрес (Жешув) и германският Потсдам (Потсдам).

Входът за зрители във волейболна зала "Селим Съри Таркан Зерене" е свободен, а програмата за срещите на Марица е както следва:

23.09 Зерен Спор - Марица от 11:30 ч.

24.09 Марица - Девелопрес от 14:00 ч.

25.09 Марица - Нилюфер Беледиеспор от 11:00 ч.

27.09 Бешикташ - Марица от 17:00 ч.

28.09 Потсдам - Марица от 14:00 ч.