Марица продължава без грешка в НВЛ, Марица 2022 измъкна драматична победа след обрат

Шампионът на България по волейбол за жени Марица Пловдив продължава без загуба от началото на новия сезон в Националната волейболна лига. "Жълто-сините“ записаха трета поредна победа, след като разгромиха ВА Стойчев-Казийски с 3:0 (25:6, 25:19, 25:6) гейма в среща от третия кръг, играна в зала "Строител“ в Пловдив.

Възпитаничките на пловдивския клуб демонстрираха сериозно превъзходство през почти целия двубой, като в два от трите гейма позволиха на съперника да спечели едва по шест точки.

Още в първата част шампионките наложиха високо темпо и не оставиха никакви шансове на гостуващия състав, затваряйки гейма с категоричното 25:6.

Във втория гейм ВА Стойчев-Казийски успя да окаже по-сериозна съпротива, но Марица отново контролираше развоя на играта и увеличи преднината си след 25:19.

Третата част премина изцяло под диктовката на домакините, които започнаха със серия от 13:1 и бързо предрешиха крайния изход. След ново 25:6 пловдивчанки оформиха чистата си победа и нанесоха трето последователно поражение на съперника.

В друг двубой от кръга, игран в Пловдив, Марица 2022 постигна първия си успех за сезона след драматичен обрат срещу ЦПВК. Воденият от Диян Боюклиев тим се наложи с 3:2 (25:23, 14:25, 23:25, 25:21, 17:15) гейма след оспорвана битка.

Домакините спечелиха равностойния първи гейм с 25:23, но гостите от ЦПВК отговориха убедително във втората част, която взеха с 25:14. Последва нов успех за столичния състав с 25:23, който му осигури преднина от 2:1 гейма.

Марица 2022 обаче отказа да се предаде. Пловдивчанки демонстрираха характер в четвъртия гейм и изравниха след 25:21, изпращайки срещата в решителен тайбрек.

В него двата отбора водиха оспорвана битка до последната точка, но домакините показаха по-здрави нерви и измъкнаха победата със 17:15.

След този резултат Марица 2022 и ЦПВК делят шестото място във временното класиране с по три точки.

В последната среща от деня Славия се наложи категорично над Драгоман с 3:0 (25:20, 25:18, 25:20) гейма. За "белите“ това беше втора победа от началото на сезона, докато Драгоман допусна първото си поражение. Двата отбора заемат съответно четвъртата и петата позиция в подреждането.