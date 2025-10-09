Марица запази 17-годишен център

Цветелина Петрова остава в отбора на женския волейболен шампион Марица (Пловдив) и през новия сезон, съобщиха от клуба.

17-годишната състезателка, продукт на школата на "жълто-сините", има спечелен златен дубъл с женския отбор през изминалия сезон, като бе част от състава, който постигна историческо преминаване на груповата фаза на най-силния европейски клубен волейболен турнир - Шампионска лига.

Като централен блокировач, Петрова вече има опит и с младежкия национален отбор на България. С тима до 19 години печели златен медал от Балканиадата и е част от разширения състав за световното първенство.

"С мотивация и жажда за успех, Цвети ще помогне на шампионките в предстоящите двубои за НВЛ, Купа България и Шампионската лига", написаха от клуба.

До момента от Марица обявиха оставането в отбора на Александра Китипова, Маргарита Гунчева, Ванеса Агбортаби, Лора Славчева, Жана Тодорова, Виктория Коева, Мила Пашкулева и Борислава Съйкова.