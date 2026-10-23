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Мариян Гребенчарски получи наряд за голямото дерби между ЦСКА и Лудогорец

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Спорт
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28-годишният арбитър от Самоков ще ръководи сблъсъка на Националния стадион "Васил Левски“, а Геро Писков ще свири гостуването на Левски срещу Арда

Мариян Гребенчарски получи наряд за голямото дерби между ЦСКА и Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
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Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи Мариян Гребенчарски за главен съдия на дербито между ЦСКА и Лудогорец от 12-ия кръг на Първа лига. Двубоят ще се проведе на 26 октомври, понеделник, от 19:30 часа на Националния стадион "Васил Левски“ в столицата.

28-годишният арбитър от Самоков, който е сред най-прогресиращите съдии в българския футбол, получава отговорен наряд за един от най-очакваните сблъсъци в родния шампионат. Негови помощници ще бъдат Георги Дойнов и Тодор Вуков, а четвърти съдия ще е Любомир Вушовски. За системата за видеоповторения ВАР ще отговаря Никола Попов, подпомаган от Антонио Антов.

От началото на настоящия сезон Гребенчарски е ръководил осем срещи в професионалния футбол, в които е показал общо 37 жълти и един червен картон. В тези двубои той е отсъдил само една дузпа, при това в мач от Втора лига.

Любопитното е, че младият рефер вече е ръководил по един двубой на двата отбора през настоящата кампания. Той беше главен съдия при победата на Лудогорец с 1:0 срещу Локомотив Пловдив, както и при равенството 1:1 между ЦСКА и пловдивските "железничари“.

Назначението му за сблъсъка между "червените“ и разградчани представлява поредна важна стъпка в съдийската му кариера. Дербито традиционно е сред най-напрегнатите срещи в българския футбол, а решенията на арбитрите често попадат под сериозно обществено внимание.

Междувременно Съдийската комисия повери гостуването на Левски срещу Арда на Геро Писков. Двубоят в Кърджали ще се играе на 27 октомври, вторник, от 19:30 часа. Негови асистенти ще бъдат Георги Тодоров и Станимир Трифонов, а за ВАР ще отговаря Волен Чинков.

Георги Кабаков ще ръководи срещата между Дунав Русе и Спартак Варна, докато Радослав Гидженов получи наряд за двубоя Локомотив София - Ботев Враца. Мартин Великов ще свири Локомотив Пловдив - Славия, а Георги Стоянов е определен за срещата Черно море - Септември София.

Още преди два дни Съдийската комисия обяви назначенията за първите три срещи от кръга, включително откриващия сблъсък между ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив, който ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

Пълен списък на съдийските назначения за 12-ия кръг на Първа лига
23 октомври, петък

19:00 часа – ЦСКА 1948 – Ботев Пловдив

Главен съдия: Венцислав Митрев
Помощник-съдии: Никифор Велков и Даниел Ников
Четвърти съдия: Мартин Марков
ВАР: Димитър Димитров
АВАР: Антонио Антов
Съдийски наблюдател: Александър Костадинов
24 октомври, събота

14:00 часа – Дунав Русе – Спартак Варна

Главен съдия: Георги Кабаков
Помощник-съдии: Мартин Маргаритов и Светослав Енчев
Четвърти съдия: Владимир Кирилов
ВАР: Денислав Сталев
АВАР: Красимир Кръстев
Съдийски наблюдател: Мартин Богдев
16:30 часа – Локомотив София – Ботев Враца

Главен съдия: Радослав Гидженов
Помощник-съдии: Мирослав Иванов и Георги Минев
Четвърти съдия: Петър Николов
ВАР: Станимир Тренчев
АВАР: Кристина Георгиева
Съдийски наблюдател: Никола Джугански
26 октомври, понеделник

17:00 часа – Локомотив Пловдив – Славия

Главен съдия: Мартин Великов
Помощник-съдии: Христо Хаджийски и Красимир Атанасов
Четвърти съдия: Кристиан Тодоров
ВАР: Димитър Димитров
АВАР: Християна Гутева
Съдийски наблюдател: Цветан Георгиев
19:30 часа – ЦСКА – Лудогорец

Главен съдия: Мариян Гребенчарски
Помощник-съдии: Георги Дойнов и Тодор Вуков
Четвърти съдия: Любомир Вушовски
ВАР: Никола Попов
АВАР: Антонио Антов
Съдийски наблюдател: Иван Вълчев
27 октомври, вторник

17:00 часа – Черно море – Септември София

Главен съдия: Георги Стоянов
Помощник-съдии: Иван Копчев и Мартин Мачев
Четвърти съдия: Михаел Павлов
ВАР: Станимир Тренчев
АВАР: Георги Новачев
Съдийски наблюдател: Георги Нарлев
19:30 часа – Арда – Левски

Главен съдия: Геро Писков
Помощник-съдии: Георги Тодоров и Станимир Трифонов
Четвърти съдия: Георги Спасов
ВАР: Волен Чинков
АВАР: Петър Николов
Съдийски наблюдател: Антон Генов
Съдийската комисия към БФС си запазва правото да прави промени в назначенията.

#Първа лига 2026/2027 #Мариян Гребенчарски #ПФК ЦСКА София #ПФК Лудогорец

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