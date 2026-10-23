Мариян Гребенчарски получи наряд за голямото дерби между ЦСКА и Лудогорец

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи Мариян Гребенчарски за главен съдия на дербито между ЦСКА и Лудогорец от 12-ия кръг на Първа лига. Двубоят ще се проведе на 26 октомври, понеделник, от 19:30 часа на Националния стадион "Васил Левски“ в столицата.

28-годишният арбитър от Самоков, който е сред най-прогресиращите съдии в българския футбол, получава отговорен наряд за един от най-очакваните сблъсъци в родния шампионат. Негови помощници ще бъдат Георги Дойнов и Тодор Вуков, а четвърти съдия ще е Любомир Вушовски. За системата за видеоповторения ВАР ще отговаря Никола Попов, подпомаган от Антонио Антов.

От началото на настоящия сезон Гребенчарски е ръководил осем срещи в професионалния футбол, в които е показал общо 37 жълти и един червен картон. В тези двубои той е отсъдил само една дузпа, при това в мач от Втора лига.

Любопитното е, че младият рефер вече е ръководил по един двубой на двата отбора през настоящата кампания. Той беше главен съдия при победата на Лудогорец с 1:0 срещу Локомотив Пловдив, както и при равенството 1:1 между ЦСКА и пловдивските "железничари“.

Назначението му за сблъсъка между "червените“ и разградчани представлява поредна важна стъпка в съдийската му кариера. Дербито традиционно е сред най-напрегнатите срещи в българския футбол, а решенията на арбитрите често попадат под сериозно обществено внимание.

Междувременно Съдийската комисия повери гостуването на Левски срещу Арда на Геро Писков. Двубоят в Кърджали ще се играе на 27 октомври, вторник, от 19:30 часа. Негови асистенти ще бъдат Георги Тодоров и Станимир Трифонов, а за ВАР ще отговаря Волен Чинков.

Георги Кабаков ще ръководи срещата между Дунав Русе и Спартак Варна, докато Радослав Гидженов получи наряд за двубоя Локомотив София - Ботев Враца. Мартин Великов ще свири Локомотив Пловдив - Славия, а Георги Стоянов е определен за срещата Черно море - Септември София.

Още преди два дни Съдийската комисия обяви назначенията за първите три срещи от кръга, включително откриващия сблъсък между ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив, който ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

Пълен списък на съдийските назначения за 12-ия кръг на Първа лига

23 октомври, петък

19:00 часа – ЦСКА 1948 – Ботев Пловдив

Главен съдия: Венцислав Митрев

Помощник-съдии: Никифор Велков и Даниел Ников

Четвърти съдия: Мартин Марков

ВАР: Димитър Димитров

АВАР: Антонио Антов

Съдийски наблюдател: Александър Костадинов

24 октомври, събота

14:00 часа – Дунав Русе – Спартак Варна

Главен съдия: Георги Кабаков

Помощник-съдии: Мартин Маргаритов и Светослав Енчев

Четвърти съдия: Владимир Кирилов

ВАР: Денислав Сталев

АВАР: Красимир Кръстев

Съдийски наблюдател: Мартин Богдев

16:30 часа – Локомотив София – Ботев Враца

Главен съдия: Радослав Гидженов

Помощник-съдии: Мирослав Иванов и Георги Минев

Четвърти съдия: Петър Николов

ВАР: Станимир Тренчев

АВАР: Кристина Георгиева

Съдийски наблюдател: Никола Джугански

26 октомври, понеделник

17:00 часа – Локомотив Пловдив – Славия

Главен съдия: Мартин Великов

Помощник-съдии: Христо Хаджийски и Красимир Атанасов

Четвърти съдия: Кристиан Тодоров

ВАР: Димитър Димитров

АВАР: Християна Гутева

Съдийски наблюдател: Цветан Георгиев

19:30 часа – ЦСКА – Лудогорец

Главен съдия: Мариян Гребенчарски

Помощник-съдии: Георги Дойнов и Тодор Вуков

Четвърти съдия: Любомир Вушовски

ВАР: Никола Попов

АВАР: Антонио Антов

Съдийски наблюдател: Иван Вълчев

27 октомври, вторник

17:00 часа – Черно море – Септември София

Главен съдия: Георги Стоянов

Помощник-съдии: Иван Копчев и Мартин Мачев

Четвърти съдия: Михаел Павлов

ВАР: Станимир Тренчев

АВАР: Георги Новачев

Съдийски наблюдател: Георги Нарлев

19:30 часа – Арда – Левски

Главен съдия: Геро Писков

Помощник-съдии: Георги Тодоров и Станимир Трифонов

Четвърти съдия: Георги Спасов

ВАР: Волен Чинков

АВАР: Петър Николов

Съдийски наблюдател: Антон Генов

Съдийската комисия към БФС си запазва правото да прави промени в назначенията.