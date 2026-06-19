Мариян Наков ще подсили новака във волейболния елит Металург

Мариян Наков е следващото ново попълнение на Металург за сезон 2026/2027.

"29-годишният диагонал пристига в Перник след силен сезон с екипа на Пирин Разлог, където се утвърди като един от най-резултатните състезатели в Супер Волей.

През сезон 25/26 Наков завърши като топ реализатор на редовния сезон с 416 точки, а с представянето му си донесе и място в идеалния отбор на първенството като най-добър диагонал.

Мариян беше отличен и с наградата за спортсменство „Стефка Великова“, след като завърши сезона с най-много зелени картони(3).

194-сантиметровият левичар има опит в елита на българския волейбол с екипите на Пирин Разлог, Нефтохимик 2010 и Сливнишки герой. Добре дошъл в Металург, Мариян!", написаха от клуба.

Преди него Металург вече привлече за новия сезон тунизийския национал Хамза Хфайед, унгарския национал Кристоф Тот, както и централния блокировач от Черно море Томислав Русев. Треньор на тима от Перник е италианецът Франческо Моло, който води и "Б" националния тим на България.