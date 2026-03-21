Марк Христов и Георги Граматиков в топ 8 на Големия шлем в Тбилиси

Двамата българи завършиха седми в категориите си след загуби от бъдещите шампиони

Марк Христов и Георги Граматиков се класираха на седмо място в своите категории на турнира от Големия шлем по джудо в Тбилиси (Грузия).

В категория до 73 кг Марк Христов започна силно с победи срещу румънеца Лусиан Димитреску, руснака Нурмагомед Джамалов и казахстанеца Ансарбек Гайдулин. На четвъртфиналите той отстъпи с ипон пред италианеца Леонардо Валериани, който впоследствие триумфира със златото. В репешажите българинът загуби от турчина Мохамед Демирел и приключи участието си.

При 81-килограмовите Георги Граматиков също стартира убедително с успехи над кипъреца Одисеос Георгакис и австриеца Бернд Фашинг. В четвъртфиналите той загуби след „златна точка“ от бъдещия шампион Ведат Албайрак, а в репешажите бе спрян от германеца Тимо Кавелиос.

Още в първия ден на турнира Габриела Димитрова донесе бронзов медал за България в категория до 52 кг.

В неделя участието на българските състезатели продължава с Ивайло Иванов и Мариян Палев (до 90 кг), Борис Георгиев (до 100 кг) и Ирина Железарска (над 78 кг).

#Голям шлем по джудо в Тбилиси #Георги Граматиков #Марк Христов

