Марко Бецеки спечели спринта преди Гран при на Австралия

Италианецът Марко Бецеки спечели третия си спринт за годината в клас MotoGP, след като преодоля драматичен старт и завърши с 3.149 секунди пред Раул Фернандес.

Бецеки, който загуби квалификацията срещу Фабио Куартараро, удари прелитаща чайка в началото на загряващата обиколка, но запази спокойствие за състезанието. Той изпревари Фернандес четири обиколки преди края и така спечели втори пореден спринт в MotoGP.

Фернандес, който потегли четвърти в състезанието, завърши втори, а представителят на домакините от Австралия Джак Милър загуби битката с Педро Акоста за последната позиция на подиума. Той бе първият австралиец на първа редица на решетката от Кейси Стоунър през 2012.