Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Мароко загърби спора за Купата на Африка и насочи поглед към Мондиал 2026

Мариан Николов от Мариан Николов
„Атласките лъвове“ отказват да коментират казуса, докато спорът около титлата продължава през юридически битки

Снимка: AP Photo
Националният отбор на Мароко приема за приключен казуса около титлата от Купата на африканските нации, въпреки че Сенегал продължава да оспорва решението по съдебен път.

Африканската футболна конфедерация присъди служебна победа с 3:0 на мароканците, след като част от играчите на Сенегал напуснаха терена в знак на протест срещу отсъдена дузпа във финала, който първоначално бе спечелен от "лъвовете от Теранга“ с 1:0.

В първия си мач след спорния развой на събитията, мароканците завършиха 1:1 срещу Еквадор в контролна среща в Мадрид. Това бе и дебют за новия селекционер Мохамед Уахби, само три месеца преди началото на Световното първенство.

В лагера на африканския тим темата за титлата остава на заден план.

"Фокусирани сме върху това, което предстои, а не върху този въпрос. Отговорът ни е този на федерацията – гледаме напред“, коментира вратарят Ясин Буну.

Въпреки продължаващото недоволство от страна на Сенегал, мароканските фенове застават твърдо зад отбора и решението на конфедерацията, подчертавайки, че правилата трябва да се спазват.

Междувременно националният тим на Мароко удължи серията си без загуба до 25 мача и вече насочва вниманието си към предстоящото световно първенство. След историческото достигане до полуфиналите в Световното първенство по футбол 2022, очакванията към състава остават високи.

Наставникът Уахби също демонстрира увереност в качествата на отбора:

"Не говоря за слабости. Когато си отбор от такова ниво, нямаш слабости – имаш качества, върху които трябва да надграждаш колективно“, заяви той.

На Мондиал 2026 Мароко ще стартира срещу Бразилия на 13 юни. Този двубой се явява и един от най-интригуващите двубои в груповата фаза.

Докато юристите на федерацията може да бъдат въвлечени в продължаващия спор със Сенегал, за футболистите приоритетът остава един - представянето на терена.

Правителството на Сенегал с призив за независимо международно разследване след отнетата титла от Купата на африканските нации
Безпрецедентно: Мароко стана шампион на Африка за сметка на Сенегал
КАФ присъди служебна победа на домакините и промени изхода от...
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Футболните национали на България до 19 г. загубиха от Хърватия в евроквалификация
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3 Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
Цифрите зад победата на България над Соломоновите острови Цифрите зад победата на България над Соломоновите острови
Никола Илиев: Ако излезем срещу Индонезия агресивни, мотивирани и с правилната настройка, ще успеем да спечелим мача Никола Илиев: Ако излезем срещу Индонезия агресивни, мотивирани и с правилната настройка, ще успеем да спечелим мача
Тонислав Йорданов: Търпим критики от хора, които дори не гледат мачовете, а и не са се събличали по физическо Тонислав Йорданов: Търпим критики от хора, които дори не гледат мачовете, а и не са се събличали по физическо
Лионел Меси влезе като резерва, а Аржентина победи Мавритания в контрола в Буенос Айрес Лионел Меси влезе като резерва, а Аржентина победи Мавритания в контрола в Буенос Айрес
Сред сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена
Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Пролетно почистване и залесяване в София
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
