Мароко загърби спора за Купата на Африка и насочи поглед към Мондиал 2026

Националният отбор на Мароко приема за приключен казуса около титлата от Купата на африканските нации, въпреки че Сенегал продължава да оспорва решението по съдебен път.

Африканската футболна конфедерация присъди служебна победа с 3:0 на мароканците, след като част от играчите на Сенегал напуснаха терена в знак на протест срещу отсъдена дузпа във финала, който първоначално бе спечелен от "лъвовете от Теранга“ с 1:0.

В първия си мач след спорния развой на събитията, мароканците завършиха 1:1 срещу Еквадор в контролна среща в Мадрид. Това бе и дебют за новия селекционер Мохамед Уахби, само три месеца преди началото на Световното първенство.

В лагера на африканския тим темата за титлата остава на заден план.

"Фокусирани сме върху това, което предстои, а не върху този въпрос. Отговорът ни е този на федерацията – гледаме напред“, коментира вратарят Ясин Буну.

Въпреки продължаващото недоволство от страна на Сенегал, мароканските фенове застават твърдо зад отбора и решението на конфедерацията, подчертавайки, че правилата трябва да се спазват.

Междувременно националният тим на Мароко удължи серията си без загуба до 25 мача и вече насочва вниманието си към предстоящото световно първенство. След историческото достигане до полуфиналите в Световното първенство по футбол 2022, очакванията към състава остават високи.

Наставникът Уахби също демонстрира увереност в качествата на отбора:

"Не говоря за слабости. Когато си отбор от такова ниво, нямаш слабости – имаш качества, върху които трябва да надграждаш колективно“, заяви той.

На Мондиал 2026 Мароко ще стартира срещу Бразилия на 13 юни. Този двубой се явява и един от най-интригуващите двубои в груповата фаза.

Докато юристите на федерацията може да бъдат въвлечени в продължаващия спор със Сенегал, за футболистите приоритетът остава един - представянето на терена.