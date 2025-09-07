БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Мартин Атанасов и Жасмин Величков стават съотборници в Италия

Спорт
Все още няма официално потвърждение от клуба, но се очаква това да стане скоро. 

Националът Мартин Атанасов ще продължи кариерата си в Суперлигата на Италия. Новината обяви volleynews.it.

28-годишният посрещач, който през миналия сезон игра за турския гранд Галатасарай (Истанбул), ще играе за италианския Веро Волей (Монца).

Атанасов, който бе спряган за съотборник на Алекс Грозданов в шампиона на Полша Богдана ЛУК (Люблин), ще замени в Монца канадския национал Броуди Хофър, който първоначално подписа през юни с Веро Волей, но след това преминa в турския Халкбанк (Анкара), където ще играе под ръководството на Радостин Стойчев и ще бъде съотборник с Цветан Соколов.

Все още няма официално потвърждение от клуба, но се очаква това да стане скоро.

Мартин Атанасов ще се бори за титулярно място в Монца с германеца Ерик Рьорс, финландеца Лука Мартина и младежкия национал на България Жасмин Величков.

