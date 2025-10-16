Марто Бойчев беше определен за Футболист на месец септември в Първа лига

Целите ни остават максимално високи, включително да се борим за шампионската титла, категоричен бе младият полузащитник на ЦСКА 1948.
Футболистът на ЦСКА 1948 Марто Бойчев беше опрделен за Футболист на месец септември в Първа лига. Младият полузащитник спечели приза с 12 гласа, на второ място остана Петко Панайотов от ЦСКА с 11 гласа, а третата позиция зае Хуан Переа от Локомотив Пловдив, който получи 6 вота.
„Направихме много добра подготовка, изиграхме полезна контрола с Раднички, готови сме за следващите мачове в шампионата. Надявам се да продължим с добрите игри и да се върнем на победния ход в първенството, след като в предишния кръг не успяхме да се наложим над Спартак Варна. Предстоят ни два тежки двубоя, в които сме длъжни да дадем максимума от себе си. В неделя излизаме за победа срещу Локомотив София в 12-ия кръг, а целите ни остават максимално високи, включително да се борим за шампионската титла. Още повече, че в следващия, 13-и кръг, играем с Лудогорец. Надявам се до края на сезона да вкарам още 2-3 гола и да нямам контузии“, заяви Бойчев.
Младият талант не пропусна да похвали младежките национали за победата над Чехия с 2:1: „Искам да поздравя момчетата от националния отбор при младежите за отличната игра и важната победа над Чехия!“.