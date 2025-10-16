Марто Бойчев беше определен за Футболист на месец септември в Първа лига

Футболистът на ЦСКА 1948 Марто Бойчев беше опрделен за Футболист на месец септември в Първа лига. Младият полузащитник спечели приза с 12 гласа, на второ място остана Петко Панайотов от ЦСКА с 11 гласа, а третата позиция зае Хуан Переа от Локомотив Пловдив, който получи 6 вота.

„Направихме много добра подготовка, изиграхме полезна контрола с Раднички, готови сме за следващите мачове в шампионата. Надявам се да продължим с добрите игри и да се върнем на победния ход в първенството, след като в предишния кръг не успяхме да се наложим над Спартак Варна. Предстоят ни два тежки двубоя, в които сме длъжни да дадем максимума от себе си. В неделя излизаме за победа срещу Локомотив София в 12-ия кръг, а целите ни остават максимално високи, включително да се борим за шампионската титла. Още повече, че в следващия, 13-и кръг, играем с Лудогорец. Надявам се до края на сезона да вкарам още 2-3 гола и да нямам контузии“, заяви Бойчев.

Младият талант не пропусна да похвали младежките национали за победата над Чехия с 2:1: „Искам да поздравя момчетата от националния отбор при младежите за отличната игра и важната победа над Чехия!“.