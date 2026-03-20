Мъртвите птици, открити край Шабла, не са заразени с инфлуенца

Пробите от откритите мъртви птици на плаж Езерец край Шабла са отрицателни за инфлуенца, съобщиха от институциите след извършена проверка на място.

Данните са от изследвания, направени на 19 март, като според директора на Областната дирекция по безопасност на храните – Добрич д-р Стилияна Генчева, няма данни за наличие на птичи грип.

Огледът е извършен от представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна, Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич, Регионална здравна инспекция - Добрич, Басейнова дирекция "Черноморски район", Община Шабла и областният управител на Добрич. По време на проверката са установени няколко мъртви буревестника и два делфина от вида афала.

Представителите на Басейнова дирекция "Черноморски район" взеха проби от морската вода, както и от водата на Шабленското езеро. В огледа се включи и екип на "Зелени Балкани", които взеха проби за изследване от телата на двата делфина.

Институциите са координирали действия по почистване на плажната ивица, като от общината са заявили готовност това да бъде извършено. Наблюдението в района продължава.