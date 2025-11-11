Марвин Брейси прие наказание за употреба на допинг

Марвин Брейси прие 45-месечно наказание за нарушаване на антидопинговите правила в леката атлетика, съобщава агенция Ройтерс. Сребърният медалист в спринта на 100 метра даде теста в извън състезателна обстановка и бе отстранен преждевременно през февруари миналата година.

Според информация на Американската антидопингова агенция (USADA), след първоначалния си отказ, Брейси е съдействал напълно на разследването. Той не е участвал в официални състезания от 2023.

"Този случай е показателен за важността на съдействието между надзорните организации и службите на реда, когато става въпрос за борбата срещу организирани допинг схеми. Разследването даде резултат и по други случаи, които ще бъдат обявени на по-късна дата", заяви изпълнителният директор на USADA Травис Тайгарт, цитиран от Ройтерс.

Брейси е вторият спринтьор от пълния американски подиум в Юджийн 2022 с нарушение на антидопинговите правила. Златният медалист Фред Кърли е с отнети права от август, когато бе наказан заради непредоставяне на информация за местонахождението му. Тогава той заяви, че възнамерява да протестира срещу санкцията. По-късно американецът обяви, че ще участва в първото издание на т.нар. "Игри за допингирани" (Enhanced Games) през 2026.