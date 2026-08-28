Масай Ръсел се присъедини към Алисон дос Сантос, постигайки световен рекорд на Диамантената лига в Цюрих

Реакциите на бразилеца Алисон дос Сантос и американката Масай Ръсел, пресичайки финалната линия с разлика от около 40 минути бяха различни, но предаваха едно и също чувство – и двамата бяха нови световни рекордьори в бягането с препятствия.

Дос Сантос се взираше в часовника с изумление, след като завърши бягането на 400 метра с препятствия при мъжете в четвъртък вечер на лекоатлетическия турнир от веригата Диамантената лига в Цюрих (Швейцария) за 45.80 секунди.

По-късно сцената принадлежеше на Ръсел, която направи блестящо представяне на 100 метра с препятствия при жените, записвайки 12.09 секунди. Олимпийската шампионка Масай Ръсел подобри с 0.03 секунди предишното най-добро постижение, държано от Тоби Амусан – рекорд, който нигерийката постави в полуфинално бягане на световното първенство през 2022 година в Юджийн (Орегон) по пътя си към спечелването на златото.

„Когато чух, че Алисон дос Сантос е подобрил световния рекорд, някъде в съзнанието ми се опитвах да се съсредоточа, но знаех, че пистата е гореща. Получих много мотивация от него, със сигурност“, заяви Ръсел.

Дос Сантос пресече финалната линия, подобрявайки предишния рекорд, дело на норвежеца Карстен Вархолм. Уорхолм направи постижението на Олимпийските игри в Токио през 2021 година, преодолявайки някога немислимата бариера от 46 секунди с 45.94. Това конкретно състезание беше исторически бързо, като Аблисон дос Сантос записа личен рекорд от 46.72 секунди, което обаче беше достатъчно само за трето място.

„Нямам думи да обясня какво се случи, освен че току-що счупих световния рекорд. Показвах страхотна форма през целия сезон – бърз съм, силен съм. Променихме много аспекти от тренировките и състезанията в подготовката за това. Започвам по-бързо, завършвам по-силен и това е, което трябва да направя, за да мога да подобря световен рекорд“, коментира световният шампион от 2022 година.

След финала в дисциплината Варрхолм се приближи към бразилеца и го прегърна за поздрав.

„Трябва да се върна на чертожната дъска и да направя нещо друго. Все още чувствам, че мога да направя нещо по въпроса. Преди съм бягал с 45.94. Невероятно е. Няма какво повече да кажа. Това е лудо състезание“, каза норвежкият лекоатлет, след като завърши на второ място с 46.69 секунди.

При дамите Масай Ръсел започна бързо, удържайки Тоби Амусан и пренаписвайки рекорда на 100 метра с препятствия.

„Да се ​​състезаваш в надпревара за световни рекорди е невероятно. Дойдох тук и дадох всичко от себе си. Доволна съм от най-доброто си време за сезона“, обясни завършилата втора нигерийка.

Американският спринтьор Кенет Беднарек със сигурност беше впечатлен.

„Луда нощ. Това е първият път, когато съм на състезание, в което виждам толкова много рекорди“, каза той след победата си на 200 метра при мъжете с 19.62 секунди.

Фаворитката на домакините Одри Веро въодушеви публиката в Цюрих, доближавайки още повече до най-стария световен рекорд в спорта, записвайки победа на 800 метра при жените с време 1:53.70 минути.

„Беше лудост, много се гордея“, коментира тя.

Новата европейска шампионка се приближи на 0.42 секунди от 43-годишния рекорд на Ярмила Кратохвилова (Чехословакия) от 1:53.28, дълго време смятан за един от „най-недостижимите резултати в спорта“.

Състезанието на швейцарска земя подчерта и нарастващата сила на Диамантената лига, като двукратната световна шампионка на 400 метра с препятствия Фемке Бол от Нидерландия удължи успешния си преход в дисциплината, финиширайки втора с личен рекорд от 1:54.71.

Шведската звезда в овчарския скок Арманс Дуплантис се издигна на 6.25 метра за втората си поредна победа след няколко нестабилни седмици, докато Емануил Каралис подобри гръцкия рекорд с резултат 6.20, за да заеме втората позиция.

Олимпийската шампионка Джулиен Алфред от Сейнт Лусия спечели спринта на 100 метра при жените с национален рекорд от 10.70 секунди.

„Да останеш на върха определено е по-трудна задача, отколкото да се изкачиш там“, заяви Алфред.

Националният рекордьор в скока на дължина Божидар Саръбоюков се нареди на пето място в дисциплината, а победата грабна гръцката звезда Милтиадис Тентоглу.