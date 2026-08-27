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Божидар Саръбоюков с пети резултат от Диамантената лига в Цюрих

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Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
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Българинът вече си осигури място за заключителното състезание за сезона в престижната верига.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
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Звездата в българската лека атлетика Божидар Саръбоюков завърши на пето място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Цюрих (Швейцария).

Българинът, който наскоро спечели бронз от европейското първенство в Бирмингам, вече си осигури място за заключителното състезание за сезона в престижната верига, което ще се проведе на 4 септември в Брюксел (Белгия).

22-годишният Саръбоюков записа само един успешен от петте си опит - втория, постигайки 8.16 метра.

Победата грабна двукратният олимпийски шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Милтиадис Тентоглу (Гърция), който скочи 8.45 метра при четвъртия си опит.

Световният първенец от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка) зае втора позиция с резултат 8.43 метра - най-добър за него за сезона, докато на трето място завърши сребърният олимпийски медалист от Париж 2024 Уейн Пинок (Ямайка) с 8.33 метра.

#Диамантена лига в Цюрих 2026 #Божидар Саръбоюков #Милтиадис Тентоглу

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