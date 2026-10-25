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Масатора Кавано и Ребека Хендерсън поставиха световни рекорди в спортното ходене в Япония

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Спорт
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Масатора Кавано и Ребека Хендерсън поставиха световни рекорди в спортното ходене в Япония
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Японецът Масатора Кавано и австралийката Ребека Хендерсън поставиха световни рекорди съответно при мъжете и жените в спортното ходене маратон по време на състезанието All Japan Race Walking в Такахата (Япония).

Кавано, двукратен медалист от световни първенства в дисциплината 35 км, постави първия в историята световен рекорд за мъже на маратонска дистанция с време 2:55:14 часа.

Хендерсън подобри рекорда на италианката София Фиорини, поставен на Европейското първенство по лека атлетика, финиширайки за 3:14:52 часа в надпреварата от веригата World Athletics Race Walking Tour.

Полумаратонът и маратонът станаха официални дисциплини в спортното ходене през януари тази година.

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