Мащабен протест в Мюнхен срещу насилието над жени в онлайн пространството

Над 6000 души излязоха на масов протест в Мюнхен срещу сексуалното насилие в онлайн пространството.

Причината за демонстрацията е скандал с телевизионна водеща, на която е разпространено фалшиво сексуално съдържание с изкуствен интелект в социалните мрежи. На протеста се изказа в подкрепа на правата на жените Катарина Шулце, лидер на парламентарната група на Зелената партия в регионалния парламент. Участие взе и новоизбраният Доминик Краузе – първият кмет на Мюнхен, който открито е заявил, че е хомосексуален.