Мастърклас на Лука Дончич окрили Словения към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Словенският национален отбор си проправи път до четвъртфиналите на Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Финландия и Кипър. Селекцията на Александър Секулич оцеля срещу Италия с 84:77 осминафинална среща, изиграна в "Арена Рига". Мачът се превърна в поредната лекция на Лука Дончич, който се превърна в кошмар за италианската защита и окрили словенците за ценния успех. Съставът на Джанмарко Поцеко прояви характер и съкрати двуцифрено изоставане, но във финалните акорди "драконите" отблъснаха италианския щурм.

По този начин словенците си гарантираха място в Топ 8 на шампионат на Стария континент за осми път в своята история. За словенския отбор предстои още едно сериозно предизвикателство на четвъртфиналите, където ще спорят с действащия световен шампион в лицето на Германия.

LUKA EXPLODES FOR 42 PTS AND SLOVENIA MOVE ON #EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Шоу на Лука Дончич предостави възможността на символичните гости да се настанят на лидерската позиция за отрицателно време в откриващите минути. Верните решения за италианците се брояха на пръсти, особено в офанзивен план, а Дончич се забавляваше с тяхната защита и се погрижи словенците да си издействат аванс от 18 точки в края на встъпителния период.

Honestly, how do you defend this? You just pray it doesn't go in.#EuroBasket pic.twitter.com/KiwEofUeWN — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Симоне Фонтекио и Алесандро Пайола настроиха мерниците зад дъгата в хода на следващата десетка, когато символичните домакини показаха признаци на живот и изоставането им придоби по-нормални размери. Дончич обаче продължи оттам, откъдето бе започнал при завръщането си в игра. Фонтекио и Пайьола също нямаха спиране зад дъгата, но „драконите“ върнаха жеста и се оттеглиха в съблекалнята при 50:40.

Imagine waking up knowing you'll have to guard Luka Doncic.



Luka has 22 in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/3rfC6HlQ4r — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Фонтекио отново влезе в режим на реализатор на старта на третата чат и точният му мерник отново запали искрата за „адзурите“, които ограничиха Дончич и допълнително редуцираха изоставането си. Лимитирането на последния бе компенсирано от присъствието на Ален Омич и Клемен Препелич, тъй като двамата тласна словенския тим с 16- точков актив след 30 минути игрово време.

Fontecchio with a TOUGH bucket and this is a 1-point game #EuroBasket pic.twitter.com/yyveOYzEkj — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

„Скуадра адзура“ не развя бялото знаме и при откриването на заключителната четвърт, когато стопи пасива си съдействието на Данило Галинари и Салиу Нианг. Николо Мели и Фонтекио върнаха усещането за интрига, стопявайки изоставането на италианския отбор само до точка с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Дончич даде известно спокойствие с два точни наказателни удара, а безплодните атаки взеха връх. Така се стигна до последните 32 секунди, когато Дончич не сбърка от наказателната линия и това бе всичко.

Лука Дончич съсипа нервите на италианската защита даде криле на словеците, отчитайки се със своите 42 точки, 10 борби и 5 успешни шута отвъд дъгата. Клемен Препелич се разписа с 11 точки.

Симоне Фонтекио се отличи за италианците с 22 точки, 5 борби и 4 точни стрелби от далечна дистанция. Салиу Нианг финишира с 12 и 6 овладени под двата ринга топки, Данило Галинари реализира 10.