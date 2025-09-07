БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея...
Чете се за: 19:52 мин.
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи...
Чете се за: 05:25 мин.
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мастърклас на Лука Дончич окрили Словения към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:37 мин.
Спорт
Запази

Гардът сътвори поредната си лекция за словенците, които отблъснаха щурма на италианците по пътя към следващата фаза на шампионата.

мастърклас лука дончич окрили словения топ евробаскет 2025 видео
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Словенският национален отбор си проправи път до четвъртфиналите на Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Финландия и Кипър. Селекцията на Александър Секулич оцеля срещу Италия с 84:77 осминафинална среща, изиграна в "Арена Рига". Мачът се превърна в поредната лекция на Лука Дончич, който се превърна в кошмар за италианската защита и окрили словенците за ценния успех. Съставът на Джанмарко Поцеко прояви характер и съкрати двуцифрено изоставане, но във финалните акорди "драконите" отблъснаха италианския щурм.

По този начин словенците си гарантираха място в Топ 8 на шампионат на Стария континент за осми път в своята история. За словенския отбор предстои още едно сериозно предизвикателство на четвъртфиналите, където ще спорят с действащия световен шампион в лицето на Германия.

Шоу на Лука Дончич предостави възможността на символичните гости да се настанят на лидерската позиция за отрицателно време в откриващите минути. Верните решения за италианците се брояха на пръсти, особено в офанзивен план, а Дончич се забавляваше с тяхната защита и се погрижи словенците да си издействат аванс от 18 точки в края на встъпителния период.

Симоне Фонтекио и Алесандро Пайола настроиха мерниците зад дъгата в хода на следващата десетка, когато символичните домакини показаха признаци на живот и изоставането им придоби по-нормални размери. Дончич обаче продължи оттам, откъдето бе започнал при завръщането си в игра. Фонтекио и Пайьола също нямаха спиране зад дъгата, но „драконите“ върнаха жеста и се оттеглиха в съблекалнята при 50:40.

Фонтекио отново влезе в режим на реализатор на старта на третата чат и точният му мерник отново запали искрата за „адзурите“, които ограничиха Дончич и допълнително редуцираха изоставането си. Лимитирането на последния бе компенсирано от присъствието на Ален Омич и Клемен Препелич, тъй като двамата тласна словенския тим с 16- точков актив след 30 минути игрово време.

„Скуадра адзура“ не развя бялото знаме и при откриването на заключителната четвърт, когато стопи пасива си съдействието на Данило Галинари и Салиу Нианг. Николо Мели и Фонтекио върнаха усещането за интрига, стопявайки изоставането на италианския отбор само до точка с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Дончич даде известно спокойствие с два точни наказателни удара, а безплодните атаки взеха връх. Така се стигна до последните 32 секунди, когато Дончич не сбърка от наказателната линия и това бе всичко.

Лука Дончич съсипа нервите на италианската защита даде криле на словеците, отчитайки се със своите 42 точки, 10 борби и 5 успешни шута отвъд дъгата. Клемен Препелич се разписа с 11 точки.

Симоне Фонтекио се отличи за италианците с 22 точки, 5 борби и 4 точни стрелби от далечна дистанция. Салиу Нианг финишира с 12 и 6 овладени под двата ринга топки, Данило Галинари реализира 10.

#Национален отбор на Словения по баскетбол за мъже #Национален отбор на Италия по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
3
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
4
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост на 22 точки в страната
5
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост...
Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за националната ни сигурност
6
Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Баскетбол

Грузия сътвори подвиг срещу Франция за исторически четвъртфинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Грузия сътвори подвиг срещу Франция за исторически четвъртфинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Полша изстрада класирането си в Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Полша изстрада класирането си в Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:00 мин.
Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт" Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:47 мин.
Георги Младенов: Фланелката с номер 12 е попаднала в много верни ръце Георги Младенов: Фланелката с номер 12 е попаднала в много верни ръце
Чете се за: 07:07 мин.
Изненада в Рига! Финландия събра багажа на Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Изненада в Рига! Финландия събра багажа на Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:57 мин.
Литва разплака цяла Латвия по пътя към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Литва разплака цяла Латвия по пътя към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор" След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика? Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика?
Чете се за: 19:52 мин.
У нас
Пореден протест в Плевен заради безводието
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово”
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Защо японският премиер подаде оставка?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ