Матео Беретини отказа участие на US Open

Италианецът не участва и на тазгодишното издание на "Ролан Гарос".
Италианският тенисист Матео Беретини официално отказа участие на US Open, който започва на 24 август, съобщава "Гадзета дело Спорт". На неговото място в схемата на турнира от Големия шлем ще влезе представителя на домакините Брендън Холт.
Беретини е полуфиналист в Ню Йорк от 2019-а, като има и загубен финал на "Уимбълдън" две години по-късно.
Матео Беретини, който стигна до номер 6 в света в началото на 2022 г., не участва и на тазгодишното издание на "Ролан Гарос".
Беретини игра за последно на "Уимбълдън", където отпадна на старта от поляка Камил Майхшак. Преди това участва на Откритото първенство на Рим.
"След турнира в Рим прекарах трудни седмици, имах толкова трудни моменти и трябваше да реша какво ще правя. Уморен съм да се боря постоянно с нещо. Имам нужда да обмисля какво ще правя в бъдеще, защото да бъда по такъв начин на корта не е нещо, което искам", коментира Беретини.