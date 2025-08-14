Матео Беретини отказа участие на US Open

Италианският тенисист Матео Беретини официално отказа участие на US Open, който започва на 24 август, съобщава "Гадзета дело Спорт". На неговото място в схемата на турнира от Големия шлем ще влезе представителя на домакините Брендън Холт.

Беретини е полуфиналист в Ню Йорк от 2019-а, като има и загубен финал на "Уимбълдън" две години по-късно.

Матео Беретини, който стигна до номер 6 в света в началото на 2022 г., не участва и на тазгодишното издание на "Ролан Гарос".

Беретини игра за последно на "Уимбълдън", където отпадна на старта от поляка Камил Майхшак. Преди това участва на Откритото първенство на Рим.