Маурисио Почетино: Не показахме истинското си лице срещу Белгия

Селекционерът на националния отбор на Съединените щати Маурисио Почетино призна, че тимът му не е достигнал обичайното си ниво при тежката загуба с 1:4 от Белгия на осминафиналите на световното първенство. Аржентинският специалист подчерта, че американците са били надиграни и отказа да търси външни оправдания за отпадането.

Подкрепяни от своите фенове в Сиатъл и след силното си представяне в предишните фази на турнира, домакините влязоха в двубоя с надеждата да продължат напред. Вместо това Белгия се възползва от слабия ден на съперника си и си осигури убедителен успех.

"Не показахме истинските си качества като отбор. Белгия беше по-добра и заслужено спечели. Това просто не беше нашият ден – нито колективно, нито индивидуално. На световно първенство подобно представяне в елиминациите означава само едно – отпадаш и си тръгваш“, заяви Почетино.

Наставникът обърна внимание и на факта, че САЩ не са успели да се възползват от моментите, в които са се върнали в мача.

"Дори когато намалихме резултата, веднага допуснахме нов гол. На това ниво подобни грешки се наказват“, добави той.

Почетино категорично отхвърли твърденията, че казусът около участието на Фоларин Балогун е оказал влияние върху представянето на отбора.

"Не бяхме достатъчно добри. Няма смисъл да търсим оправдания. Всичко, което се случваше извън терена, не повлия на играта ни“, коментира аржентинецът.

Договорът на специалиста с американската федерация изтича след края на Мондиал 2026, а той призна, че все още няма яснота дали ще остане начело на отбора.

"Сега е време да си почина, да направим необходимите разговори и след това ще видим какво решение ще вземем заедно с федерацията“, каза Почетино.

Въпреки разочароващото отпадане той изрази увереност, че тимът е поставил основите за бъдещи успехи.