БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Маурисио Почетино: Не показахме истинското си лице срещу Белгия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на САЩ отказа да търси оправдания след отпадането от световното първенство и заяви, че бъдещето му начело на отбора ще стане ясно след разговори с федерацията

Маурисио Почетино: Не показахме истинското си лице срещу Белгия
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Селекционерът на националния отбор на Съединените щати Маурисио Почетино призна, че тимът му не е достигнал обичайното си ниво при тежката загуба с 1:4 от Белгия на осминафиналите на световното първенство. Аржентинският специалист подчерта, че американците са били надиграни и отказа да търси външни оправдания за отпадането.

Подкрепяни от своите фенове в Сиатъл и след силното си представяне в предишните фази на турнира, домакините влязоха в двубоя с надеждата да продължат напред. Вместо това Белгия се възползва от слабия ден на съперника си и си осигури убедителен успех.

"Не показахме истинските си качества като отбор. Белгия беше по-добра и заслужено спечели. Това просто не беше нашият ден – нито колективно, нито индивидуално. На световно първенство подобно представяне в елиминациите означава само едно – отпадаш и си тръгваш“, заяви Почетино.

Наставникът обърна внимание и на факта, че САЩ не са успели да се възползват от моментите, в които са се върнали в мача.

"Дори когато намалихме резултата, веднага допуснахме нов гол. На това ниво подобни грешки се наказват“, добави той.

Почетино категорично отхвърли твърденията, че казусът около участието на Фоларин Балогун е оказал влияние върху представянето на отбора.

"Не бяхме достатъчно добри. Няма смисъл да търсим оправдания. Всичко, което се случваше извън терена, не повлия на играта ни“, коментира аржентинецът.

Договорът на специалиста с американската федерация изтича след края на Мондиал 2026, а той призна, че все още няма яснота дали ще остане начело на отбора.

"Сега е време да си почина, да направим необходимите разговори и след това ще видим какво решение ще вземем заедно с федерацията“, каза Почетино.

Въпреки разочароващото отпадане той изрази увереност, че тимът е поставил основите за бъдещи успехи.

„Продължаваме да се развиваме и да изграждаме своята идентичност. Гордея се с отбора и смятам, че очертахме принципите, върху които трябва да надграждаме“, завърши селекционерът на САЩ.

#Мондиал 2026 #национален отбор на САЩ по футбол #Маурисио Почетино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
2
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
4
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за техническа неизправност
5
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за...
Привикват за разпит певеца Емрах за обяснение кой е карал автомобила му в парк в Созопол
6
Привикват за разпит певеца Емрах за обяснение кой е карал...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
4
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
5
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Мондиал 2026

Руди Гарсия: Белгия следваше своя план и заслужено стигна до четвъртфиналите
Руди Гарсия: Белгия следваше своя план и заслужено стигна до четвъртфиналите
Сълзите на една легенда: Кристиано Роналдо се сбогува със световните първенства Сълзите на една легенда: Кристиано Роналдо се сбогува със световните първенства
Чете се за: 03:27 мин.
Ескобар, част 1 Ескобар, част 1
Чете се за: 06:40 мин.
Килиан Мбапе отвърна на парагвайска сенаторка: Вие сте лоша жена Килиан Мбапе отвърна на парагвайска сенаторка: Вие сте лоша жена
Чете се за: 01:37 мин.
Джордан Хендерсън аут от сметките на Англия до края на Мондиал 2026 Джордан Хендерсън аут от сметките на Англия до края на Мондиал 2026
Чете се за: 01:17 мин.
Джани Ифантино коментира отменения червен картон на Фоларин Балогун Джани Ифантино коментира отменения червен картон на Фоларин Балогун
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Започва обсъждането на Бюджет 2026 в комисиите в НС
Парите на държавата: Започва обсъждането на Бюджет 2026 в комисиите...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Георги Вълчев: Идеята, че ние сме данъкоплатци, хвърляме пари на учителите и очакваме те да свършат всичко, не е работеща Георги Вълчев: Идеята, че ние сме данъкоплатци, хвърляме пари на учителите и очакваме те да свършат всичко, не е работеща
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
След срещата Радев – Ердоган: Договорът с „Боташ“ се замразява за 15 месеца След срещата Радев – Ердоган: Договорът с „Боташ“ се замразява за 15 месеца
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Емил Дечев: Политиците, които имат власт и получават заплати от данъците, трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот Емил Дечев: Политиците, които имат власт и получават заплати от данъците, трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Забранено скачането: Рисковете от неспазване на предупреждението за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Повече права при пътуване със самолет: ЕП гласува актуализирани...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Издирването на Наталия: Повече от седмица продължава търсенето на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Политическото бъдеще на Марин Льо Пен: Ще има ли присъда срещу...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ