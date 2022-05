Маями отново поведе на Бостън след победа в мач №3

Отборът на Маями Хийт поведе с 2:1 победи във финалната серия на Източната конференция с Бостън Селтикс в Националната баскетболна асоциация, след като спечели мач №3 със 109:103 точки като гост.

Лидерите на Изток изгубиха домакинското си предимство със загуба във Флорида в предишния мач, но започнаха ударно в зала "Ти Ди Гардън" тази нощ и взеха първата част с 39:18.

Във втората част "горещите" загубиха своята звезда Джими Бътлър заради контузия, но в негово отсъствие лидерската роля пое центърът Бам Адебайо, който завърши с 31 точки, 10 борби, 6 асистенции и 4 откраднати топки при над 68% успеваемост на стрелбата. Маями поведе с 25 точки във втората четвъртина, но авансът им бе стопен до само една точка при 93:92 три минути преди края. Все пак гостите удържаха щурма на Селтикс за важна победа като гост.

Мак Стръс добави 16 точки за успеха, а Пи Джей Тъкър се отчете със 17. За Бостън над всички бе Джейлън Браун с 40 точки и 9 борби, ветеранът Ал Хорфърд записа 20 точки и 14 борби, Маркъс Смарт завърши с 16 точки и 7 асистенции, но звездата Джейсън Тейтъм нямаше ден и вкара едва 10 точки при 21.4% точна стрелба.

Jaylen Brown WENT OFF for 40 points in Game 3, setting a playoff career-high while also becoming the first @celtics player to score 40+ on 70% or better from the field in a Playoff game. pic.twitter.com/L8uLaHfpf1