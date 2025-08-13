Австрия отказа Нидерландия в групата на България в световните квалификации

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Австрийците с втора победа в предварителните пресявки за баскетболния Мондиал.

Националният отбор на Австрия по баскетбол за мъже постигна втори успех в предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година. Момчетата на Крис О‘Шей отказаха Нидерландия с 83:70 в мач от четвъртия кръг в група F, където се намира и тимът на България. В зала „Мултивърсум“, Швехат австрийците поведоха още през първото полувреме, а през второто придобиха още по-сериозно спокойствие, нанасяйки първо поражение на нидерландците в пресявките.

Двата състава имат по две победи и една загуба, като делят първо-второ място, а на третата позиция се намират българските национали с две поражения. На 16 август (събота) съставът на Росен Барчовски ще приеме австрийците и ще търси задължителен успех в опита си да запази шансове за продължаване към същинските квалификации.

Силвън Ландсбърг бе най-добър за победителите с 14 точки. Якоб Поьолтъл записа 12 и 6 борби.

Малеви Лунс отвърна с 15 точки и 8 борби за „лалетата“. Марейн Верверс приключи с 11, 7 овладени под двата ринга топки и 6 асистеннции.

