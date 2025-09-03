Маздрашки се класира за втория кръг на турнир в Мадрид

Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей за мъже в испанската столица Мадрид с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин спечели с 6:3, 6:3 за малко повече от час и половина срещу представителя на домакините Карлос Хиралди, "щастлив губещ" от квалификациите.

Маздрашки започна колебливо и изоставаше в началото с 0:3, но след това взе 10 от следващите 11 гейма по пътя си към крайната победа.

Той ще играе срещу поставения под №6 Франсиско Роча (Португалия) за място на четвъртфиналите.

Анас Маздрашки е част от разширения състав на националния отбор на България за Купа "Дейвис".