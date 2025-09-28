БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Маздрашки загуби в квалификациите на "Чалънджър" турнир в Испания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Българинът ще се включи в надпреварата на двойки.

Анас Маздрашки
Снимка: БТА
Слушай новината

Българинът Анас Маздрашки допусна поражение в първия кръг на квалификациите единично на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър" във Вилена (Испания) с награден фонд 145 250 евро.

19-годишният Маздрашки, който участва в надпреварата с "уайлд кард", загуби от поставения под №3 в схемата на пресявките Лука Потенца (Италия) с 4:6, 4:6. Срещата продължи 75 минути.

Маздрашки допусна по един пробив в двата сета, а от своя страна не успя нито веднъж да пробие подаването на италианеца.

Маздрашки ще се включи в надпреварата на двойки. Българинът и Дарвин Бланч (САЩ) получиха "уайлд кард" и в първия кръг излизат срещу Иван Лютаревич (Беларус) и Джорджо Рика (Италия).

В основната схема на сингъл ще участва Димитър Кузманов, който ще стартира с двубой срещу Кимер Копеянс (Белгия).

За последно двамата играха на 17 юли на турнир "Чалънджър" в Нидерландия, където българинът загуби от бившия №97 в света Кимер Копеянс с 6:7(4), 5:7. Белгиецът има два успеха в три мача срещу Кузманов.

#Анас Маздрашки

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
3
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
5
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
6
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
6
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...

Още от: Тенис

Зверев срещу Медведев на четвъртфиналите в Пекин
Зверев срещу Медведев на четвъртфиналите в Пекин
Чехкиня спечели титлата на турнира за жени в Пазарджик Чехкиня спечели титлата на турнира за жени в Пазарджик
Чете се за: 01:30 мин.
Карлос Алкарас и Тейлър Фриц достигнаха полуфиналите на турнира в Токио Карлос Алкарас и Тейлър Фриц достигнаха полуфиналите на турнира в Токио
Чете се за: 01:50 мин.
Шиникова се класира за основната схема на WТА 125 турнир в Турция Шиникова се класира за основната схема на WТА 125 турнир в Турция
Чете се за: 00:55 мин.
Сесил Каратанчева ще ръководи организацията на световния шампионат по тенис на корт за спортисти със синдром на Даун Сесил Каратанчева ще ръководи организацията на световния шампионат по тенис на корт за спортисти със синдром на Даун
Чете се за: 01:42 мин.
Осма титла на двойки за Антъни Генов Осма титла на двойки за Антъни Генов
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Чете се за: 05:20 мин.
Спорт
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“ Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ) България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Още
Асен Василев е избран за председател на „Продължаваме...
Чете се за: 01:20 мин.
Политика
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Протестно шествие в Плевен срещу безводието
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ