БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират...
Чете се за: 01:40 мин.
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъж, обвинен в контрабанда на марихуана за над 1,5 млн. евро, отива на съд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
ръководствата мвр данс прокуратурата създадоха национално междуведомствено звено връзка изборите
Слушай новината

Окръжната прокуратура в Благоевград внесе обвинителен акт срещу мъж, обвинен в контрабанда на голямо количество марихуана през граничния пункт Кулата – Промахон.

Според прокуратурата мъжът, който е собственик и управител на транспортна фирма и работи като шофьор на товарен автомобил, е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 242, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Разследването установило, че на 13 октомври 2024 г. обвиняемият отпътувал за Испания с влекач и полуремарке, преминавайки през Гърция и Италия. На 2 ноември 2024 г., около 1.00 часа след полунощ, товарната композиция се завърнала в България през ГКПП "Кулата – Промахон".

При влизането в страната инспектори от сектор "Борба с наркотрафика" към ТД "Митница София" и служители на "Гранична полиция" насочили превозното средство за щателна митническа проверка. Водачът представил документи, според които превозвал метални елементи за поточна линия и аксесоари към тях по маршрут Италия – Гърция – България.

По време на проверката митническите служители открили специално изграден тайник зад преградна стена в полуремаркето. Конструкцията не съответствала на заводските характеристики на превозното средство. В тайника били намерени 200 полиетиленови пакета със суха зеленикава растителна маса, всеки с тегло около един килограм.

Полевият наркотест показал, че веществото е канабис (марихуана). Общото количество на открития наркотик е 201,215 кг. Според изготвената експертиза стойността на задържаната марихуана възлиза на 3 219 440 лева, или близо 1,65 млн. евро, съгласно действащите цени за нуждите на съдопроизводството.

Предстои делото да бъде разгледано от съда.

#прокуратурата в Благоевград #контрабанда на марихуана #митническа проверка

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Три трафопоста на територията на местността Баба Алино констатира проверка на РДНСК - Варна
2
Три трафопоста на територията на местността Баба Алино констатира...
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
3
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...
Задържаха училищен директор и бизнесмен за злоупотреби по обществена поръчка в Кърджали
4
Задържаха училищен директор и бизнесмен за злоупотреби по...
Прочетете разказа на Христо Раянов, по който седмокласниците писаха преразказ
5
Прочетете разказа на Христо Раянов, по който седмокласниците писаха...
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица (СНИМКИ)
6
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
4
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
5
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Сигурност и правосъдие

Делото за смъртта на 14-годишния Филип: Обвиняемият Петър Тодоров остава под домашен арест
Делото за смъртта на 14-годишния Филип: Обвиняемият Петър Тодоров остава под домашен арест
Депутатите приеха правилата за избора на кандидата на НС за антикорупционната комисия Депутатите приеха правилата за избора на кандидата на НС за антикорупционната комисия
Чете се за: 01:50 мин.
Делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен в София преди 3 години, започва отначало Делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен в София преди 3 години, започва отначало
Чете се за: 03:27 мин.
Шестима от групата на "Калашниците" остават в ареста, един е с гаранция от 10 000 евро Шестима от групата на "Калашниците" остават в ареста, един е с гаранция от 10 000 евро
Чете се за: 03:45 мин.
Съдът остави в ареста двама от групата на „Калашниците“ Съдът остави в ареста двама от групата на „Калашниците“
Чете се за: 01:30 мин.
Правителството одобри следващата стъпка за придобиването на нови 3D радари за армията Правителството одобри следващата стъпка за придобиването на нови 3D радари за армията
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно върху българската икономика
Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО) Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Четрима души получиха шанс за живот след донорска ситуация Четрима души получиха шанс за живот след донорска ситуация
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Делото за смъртта на 14-годишния Филип: Обвиняемият Петър Тодоров...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи" разпореди министърът...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
1/4 от суровото мляко у нас е с лоша хигиена, започва засилен...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Опасни жеги в Европа – на места температурите ще достигнат...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ