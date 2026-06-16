Мъж, обвинен в контрабанда на марихуана за над 1,5 млн. евро, отива на съд

Окръжната прокуратура в Благоевград внесе обвинителен акт срещу мъж, обвинен в контрабанда на голямо количество марихуана през граничния пункт Кулата – Промахон.

Според прокуратурата мъжът, който е собственик и управител на транспортна фирма и работи като шофьор на товарен автомобил, е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 242, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Разследването установило, че на 13 октомври 2024 г. обвиняемият отпътувал за Испания с влекач и полуремарке, преминавайки през Гърция и Италия. На 2 ноември 2024 г., около 1.00 часа след полунощ, товарната композиция се завърнала в България през ГКПП "Кулата – Промахон".

При влизането в страната инспектори от сектор "Борба с наркотрафика" към ТД "Митница София" и служители на "Гранична полиция" насочили превозното средство за щателна митническа проверка. Водачът представил документи, според които превозвал метални елементи за поточна линия и аксесоари към тях по маршрут Италия – Гърция – България.

По време на проверката митническите служители открили специално изграден тайник зад преградна стена в полуремаркето. Конструкцията не съответствала на заводските характеристики на превозното средство. В тайника били намерени 200 полиетиленови пакета със суха зеленикава растителна маса, всеки с тегло около един килограм.

Полевият наркотест показал, че веществото е канабис (марихуана). Общото количество на открития наркотик е 201,215 кг. Според изготвената експертиза стойността на задържаната марихуана възлиза на 3 219 440 лева, или близо 1,65 млн. евро, съгласно действащите цени за нуждите на съдопроизводството.

Предстои делото да бъде разгледано от съда.