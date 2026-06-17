МБАЛ "Св. Анна" във Варна все още не е получила целевата субсидия от 400 000 евро

Помощта беше гласувана от Общинския съвет на 28 май за покриване на задължения
От МБАЛ "Св. Анна" във Варна съобщиха, че все още не са получили целевата субсидия от 400 000 евро, която е гласувана от Общинския съвет на 28 май, за покриване на задължения към външни контрагенти.
20 дни по-късно по сметката на болницата няма постъпило нито едно евро от гласуваната сума. Ръководството на здравното заведение е изпратило писмо да кмета на Варна Благомир Коцев, с което го призовават да изпълни решението на Общинския съвет.
От болницата заявяват, че всеки ден, в който не се разплащат към доставчиците на стоки, услуги и консумативи, освен че се трупат лихви върху задълженията, се повишава рискът от спиране на доставки и запор на сметките на болницата – акт, който вече се е случил с варненската АГ-болница, за която също има гласувани от Общинския съвет средства за разплащане с външни контрагенти, но не са преведени.
От МБАЛ "Св. Анна" допълват още, че на 11 юни е проведено Общо събрание на акционерите, на което представителят на държавата е гласувал за рефинансиране на кредита на болницата, но в размера до остатъчната за погасяване сума по стария заем.
Така болницата има право да тегли до 1,5 милиона евро, при заявена и мотивирана в оздравителния план на дружеството потребност от 8 милиона евро, подчертават от ръководството. Въпреки тези обстоятелства, болницата продължава да изпълнява в пълен обем медицинските дейности по осигуряването на спешната и високоспециализирана помощ. А през активния туристически сезон работата в болницата се удвоява.