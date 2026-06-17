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МБАЛ "Св. Анна" във Варна все още не е получила целевата субсидия от 400 000 евро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
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Помощта беше гласувана от Общинския съвет на 28 май за покриване на задължения

мбал анна варна все получила целевата субсидия 400 хиляди евро
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От МБАЛ "Св. Анна" във Варна съобщиха, че все още не са получили целевата субсидия от 400 000 евро, която е гласувана от Общинския съвет на 28 май, за покриване на задължения към външни контрагенти.

20 дни по-късно по сметката на болницата няма постъпило нито едно евро от гласуваната сума. Ръководството на здравното заведение е изпратило писмо да кмета на Варна Благомир Коцев, с което го призовават да изпълни решението на Общинския съвет.

От болницата заявяват, че всеки ден, в който не се разплащат към доставчиците на стоки, услуги и консумативи, освен че се трупат лихви върху задълженията, се повишава рискът от спиране на доставки и запор на сметките на болницата – акт, който вече се е случил с варненската АГ-болница, за която също има гласувани от Общинския съвет средства за разплащане с външни контрагенти, но не са преведени.

От МБАЛ "Св. Анна" допълват още, че на 11 юни е проведено Общо събрание на акционерите, на което представителят на държавата е гласувал за рефинансиране на кредита на болницата, но в размера до остатъчната за погасяване сума по стария заем.

Така болницата има право да тегли до 1,5 милиона евро, при заявена и мотивирана в оздравителния план на дружеството потребност от 8 милиона евро, подчертават от ръководството. Въпреки тези обстоятелства, болницата продължава да изпълнява в пълен обем медицинските дейности по осигуряването на спешната и високоспециализирана помощ. А през активния туристически сезон работата в болницата се удвоява.

#целева помощ #МБАЛ "Св. Анна" - Варна #МБАЛ "Света Анна" #Общински съвет във Варна #субсидия

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