Мбапе: Трябва да оставим Ямал на спокойствие

Звездата на Реал Мадрид и френския футбол категорично се обяви против публичните коментари около личния живот на испанския суперталант.
Килиан Мбапе говори за огромното внимание, което се обръща на испанския Ламин Ямал от Барселона. Звездата на Реал Мадрид и френския футбол категорично се обяви против публичните коментари около личния живот на испанския суперталант.
"Ясно е, че той много обича футбола и това е единственото нещо, което не можем да загубим. Останалото е негов личен живот, трябва да го оставим на спокойствие. Той е страхотен футболист, но в реалния живот е само 18-годишен. Всеки прави грешки на тази възраст. Правиш някои неща добре, а други зле. Той ще натрупа житейски опит и ще разбере кое е добро за него. В крайна сметка просто трябва да погледнеш какво прави на терена. Това, което прави извън терена, няма голямо значение, освен ако не е нещо сериозно. Ламин има огромен талант и ще следва пътя, който е избрал. Пожелавам му много късмет", каза в петък нападателят на Реал Мадрид, цитиран от вестник Марка.
В момента Ямал е контузен и пропуска мачовете на Испания срещу Грузия и България от световните квалификации през октомври.