Мбапе: Трябва да оставим Ямал на спокойствие

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Звездата на Реал Мадрид и френския футбол категорично се обяви против публичните коментари около личния живот на испанския суперталант. 

Килиан Мбапе, Ламин Ямал
Снимка: БТА
Слушай новината

Килиан Мбапе говори за огромното внимание, което се обръща на испанския Ламин Ямал от Барселона. Звездата на Реал Мадрид и френския футбол категорично се обяви против публичните коментари около личния живот на испанския суперталант.

"Ясно е, че той много обича футбола и това е единственото нещо, което не можем да загубим. Останалото е негов личен живот, трябва да го оставим на спокойствие. Той е страхотен футболист, но в реалния живот е само 18-годишен. Всеки прави грешки на тази възраст. Правиш някои неща добре, а други зле. Той ще натрупа житейски опит и ще разбере кое е добро за него. В крайна сметка просто трябва да погледнеш какво прави на терена. Това, което прави извън терена, няма голямо значение, освен ако не е нещо сериозно. Ламин има огромен талант и ще следва пътя, който е избрал. Пожелавам му много късмет", каза в петък нападателят на Реал Мадрид, цитиран от вестник Марка.

В момента Ямал е контузен и пропуска мачовете на Испания срещу Грузия и България от световните квалификации през октомври.

