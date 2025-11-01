Мбоко и Букса ще си оспорват титлата в Хонконг

Виктория Мбоко и Кристина Букса ще си оспорват титлата на тенис турнира WTA 250 в Хонконг на твърди кортове с награден фонд 275 хиляди долара.

Поставената под №3 се наложи в канадския сблъсък срещу №2 в схемата и шампионка от 2023 Лейла Фернандес с 2:6, 6:3, 6:2. Така Мбоко се класира за втория си финал през годината.

Испанката пък надигра австралийката Мая Джойнт с 6:3, 6:1 само за 57 минути. Тя за първи път ще играе в двубой за титла на надпревара на WTA.

Виктория Мбоко вече си гарантира влизане в Топ 20 от новата седмица, като тя започна сезона като №333 в световната ранглиста.

Кристина Букса, която започна седмицата като №68 в класацията на WTA, вече е на 53-а позиция, а при успех на финала ще влезе за първи път в Топ 50.