Мбоко завърши перфектната седмица с титла в Монреал

Невероятно, но факт. 18-годишната канадка Виктория Мбоко спечели титлата от домашния турнир на твърди кортове в Монреал, който е от категория WTA 1000. На финала участващата с „уайлд кард“ тийнейджърка победи след обрат с 2:1 сета Наоми Осака (Япония), в отделните части 2:6, 6:4, 6:1. За Мбоко това е първа WTA титла. През седмицата в Монреал тя победи общо четири тенисистки, печелили трофей от Големия шлем – Осака, София Кенин, Коко Гоф и Елена Рибакина.

Като Гоф и Рибакина бяха поставени съответно под №1 и №3 в схемата.

„Беше невероятна седмица в Монреал. Искам да благодаря на Наоми са страхотния двубой. Гледам нейни двубои откакто бях малка. Беше невероятна чест да играя срещу нея“, коментира Мбоко по време на церемонията по награждаването. „Искам да благодаря и на всеки един човек, който дойде да ме подкрепя по време на турнира. Хора, вие бяхте невероятни. Няма как да ви бъда по-благодарна“, добави тийнейджърката.

Мбоко стана едва третата представителка на Канада в Откритата ера на тениса, която печели домашния турнир след Файе Урбан (1969 г.) и Бианка Андрееску (2019 г.). Освен това тя стана едва третата тенисистка, която печели турнир от категория WTA 1000 с „уайлд кард“ след Мария Шарапова (Синсинати, 2011) и Бианка Андрееску (Индиън Уелс, 2019).