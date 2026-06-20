Медиите в Гърция: Петър Станич ще подпише с Олимпиакос

Халфът на Лудогорец Петър Станич ще премине в Олимпиакос. Гръцкият гранд е склонил пред изискванията на Лудогорец и ще плати 8 милиона евро плюс още два под формата на бонуси, гласи публикация на gazzetta.gr.

Първоначалното предложение на клубът от Пирея бе на стойност от 6 милиона евро. То бе отхвърлено още в началото на седмицата, но това не отказа гръцкия гранд. От Лудогорец обаче останаха непреклонни и настояваха за 10 милиона евро за правата на полузащитника. Което и в крайна сметка ще се случи. В Гърция очакват финализиране на сделката до дни.

24-годишният Станич направи силен сезон с екипа на разградчани, като записа 16 гола и 13 асистенции в 55 мача. В Лига Европа той се отличи със 7 попадения, завършвайки като водещ реализатор на турнира.

Преди дни се появи информация, че няколко британски отбора от Висшата лига, Чемпиъншип и шотландския елит също следят ситуацията около сръбския национал. Сред тях е и Ковънтри, който след промоцията си във Висшата лига търси подсилване за новия сезон. Английският клуб иска да привлече футболисти, които могат да помогнат на отбора в битката за оставане в елита. Интерес към Станич имаше и от страна на испанските Бетис и Севиля. В крайна сметка Олимпиакос ще спечели битката за подписа му и през новия сезон халфът ще може да участва в квалификациите на Шампионската лига.

Петър Станич не стартира подготовка с Лудогорец в четвъртък. Той получи по-дълга почивка заради участието си за националния отбор на Сърбия в контролите с Мексико (1:5) и Кабо Верде (0:3), като Станич се разписа срещу “ацтеките”. “Орлите” бяха водени на първото занимание от помощник-треньора Микаел Старе, след като старшията Пер-Матиас Хьогмо е в „болничен“. Клубът продължава с опитите да постигне споразумение за раздяла с норвежеца и заради това вчерашната пресконференция на ръководството бе отменена.