Медведев с историческо постижение на турнира в Алмати

Бившият №1 в света Даниил Медведев отново ликува на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 250 в Алмати (Казахстан). Надпреварата е с награден фонд 1 075 160 долара.

Водачът в схемата се наложи във финала над квалификанта Николоз Басилашвили (Грузия) с 6:7(6), 6:1, 6:3 за час и 53 минути игра.

Така Медведев за първи път в кариерата си защити трофей, триумфирайки в Алмати за втора поредна година. Освен това, той за първи път печели един и същ турнир два пъти.

Съперниците изиграха много оспорван първи сет, в който премина без пробив, а при 6:5 в полза на Басилашвили, Даниил Медведев отрази два сетбола, но грузинецът все пак спечели след тайбрек.

Във втората част Медведев поведе с 3:0 и стигна до 6:3 с още една серия от три поредни гейма, а с нови два пробива в третия сет руският тенисист стигна до успеха.

Трофеят е четвърти за 30-годишния Даниил Медведев през 2026-а и общо 25-и в кариерата му.