Медведев забърка грандиозен скандал на US Open

Спорт
Руснакът напусна турнира още на старта, но отново е водеща тема.

Даниил Медведев
Даниил Медведев отпадна още в първия кръг на US Open, но въпреки това руснакът е централна тема в тенис средите цял ден. В двубоя срещу Бенжамен Бонзи, шампионът от 2021 г. се забърка в скандал, в който изкара яда си на съдията на стола Грег Алънсуърт.

Ситуацията се развива при мачбол за Бонзи, когато между първи и втори сервис на французина съдията направи забележка на един от фотографите, който се движеше в близост до корта. Заради кратката пауза Алънсуърт позволи на Бонзи да изпълни отново първи сервис, което вбеси Медведев.

Руснакът грабна момента и започна да крещи на съдията, бурно подкрепян от публиката. В резултат на действията на Медведев срещата не беше подновена няколко минути.

В крайна сметка Бонзи не успя да затвори мача в три сета, но го направи в пет и нанесе втора поредна загуба на Медведев в първи кръг на турнир от Големия шлем, след като го победи и на Уимбълдън в началото на юли.

„Не бях ядосан на фотографа“, каза Медведев на пресконференция след двубоя. „Бях ядосан на решението. Всеки път, когато се чува шум от трибуните между сервисите, никога не се дава втори сервис. Но съдията му даде първи сервис. Това ме ядоса", заяви бившият №1 в света.

„Не бях ядосан на фотографа", каза Медведев на пресконференция след двубоя. „Бях ядосан на решението. Всеки път, когато се чува шум от трибуните между сервисите, никога не се дава втори сервис. Но съдията му даде първи сервис. Това ме ядоса", заяви бившият №1 в света.

