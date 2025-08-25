Отново фалстарт за Даниил Медведев, този път на US Open

Шампионът през 2021 година Даниил Медведев отпадна още в първия кръг на US Open.

13-ият поставен в схемата руснак допусна поражение от Бенжамен Бонзи с 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6 след 3:46 часа игра. 26-годишният французин елиминира Медведев и на старта на Уимбълдън тази година.

Бонзи взе първите два сета, а в третия проби за 5:4 гейма и сервираше за победата, но пропусна мачбол и се стигна до тайбрек, който Медведев успя да спечели. Последва силен сет за руснака и изравняване на резултата, а в решаващата пета част Медведев на два пъти излизаше с пробив напред, но допусна обрат, което му костваше и успеха.

Медведев отпадна в първия кръг на Ролан Гарос и във втория на Откритото първенство на Австралия тази година.

Маркос Хирон елиминира аржентинеца Мариано Навоне с 6:0, 7:5, 4:6, 5:7, 6:4, а 30-ият в схемата Брендън Нашакима също трябваше да се потруди сериозно срещу нидерландския квалификант Йеспер Де Йонг, но триумфира с 6:2, 6:7(5), 2:6, 6:2, 7:6 (7).