Успешен старт за Новак Джокович на US Open

Новак Джокович започна с трисетова победа на US Open. 38-годишният сърбин е устремен към 25-ата си титла от Големия шлем.

Джокович победи Лърнър Тиен с 6:1, 7:6 (7/3), 6:2. Той започна бързо и решително, като в първия сет реализира серия от печеливши удари за 6:1. Вторият сет предостави надежда за Тиен при по-неуверена игра на Джокович, но американецът не успя да реализира брейк пойнт при 5:4, който щеше да изравни резултата. Джокович спечели сервиса за 5:5 и с умело нападение на мрежата и разнообразие в ударите спечели тайбрека.

Медицинската пауза за сърбина преди третия сет се оказа полезна за него, като Джокович излезе с нов прилив на енергия и поведе 5:1. 19-годишният Тиен успя да спаси мачпойнт и да върне брейк за 5:2, но сръбският тенисист веднага реагира и затвори мача.

„Прекрасно е да съм отново в Ню Йорк. Доста странен мач, честно казано. Първият сет беше 20 минути, вторият – час и 20. Ключово за мен беше да запазя нервите си във втория сет. В крайна сметка има позитиви за изнасяне", каза Джокович в кратко интервю на корта.

„Бих искал да имам възрастта на Лърнър Тиен – когато стигнеш края на 30-те, трябва да се учиш как да пестиш енергия за това, което има значение. Все още имам стил, все още имам желание, а вие ми давате енергия. Надявам се да продължа в същия дух“, добави той.

Джокович не игра след поражението си на полуфиналите на Уимбълдън миналия месец, като пропусна турнирите от ATP Мастърс в Торонто и Синсинати, за да съсредоточи всички сили върху US Open.

Във втория кръг сърбинът ще се изправи срещу квалификанта Закъри Свейдa.