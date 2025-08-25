Успешен старт за Новак Джокович на US Open

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Във втория кръг сърбинът ще се изправи срещу квалификанта Закъри Свейдa.

успешен старт новак джокович open
Слушай новината

Новак Джокович започна с трисетова победа на US Open. 38-годишният сърбин е устремен към 25-ата си титла от Големия шлем.

Джокович победи Лърнър Тиен с 6:1, 7:6 (7/3), 6:2. Той започна бързо и решително, като в първия сет реализира серия от печеливши удари за 6:1. Вторият сет предостави надежда за Тиен при по-неуверена игра на Джокович, но американецът не успя да реализира брейк пойнт при 5:4, който щеше да изравни резултата. Джокович спечели сервиса за 5:5 и с умело нападение на мрежата и разнообразие в ударите спечели тайбрека.

Медицинската пауза за сърбина преди третия сет се оказа полезна за него, като Джокович излезе с нов прилив на енергия и поведе 5:1. 19-годишният Тиен успя да спаси мачпойнт и да върне брейк за 5:2, но сръбският тенисист веднага реагира и затвори мача.

„Прекрасно е да съм отново в Ню Йорк. Доста странен мач, честно казано. Първият сет беше 20 минути, вторият – час и 20. Ключово за мен беше да запазя нервите си във втория сет. В крайна сметка има позитиви за изнасяне", каза Джокович в кратко интервю на корта.

„Бих искал да имам възрастта на Лърнър Тиен – когато стигнеш края на 30-те, трябва да се учиш как да пестиш енергия за това, което има значение. Все още имам стил, все още имам желание, а вие ми давате енергия. Надявам се да продължа в същия дух“, добави той.

Джокович не игра след поражението си на полуфиналите на Уимбълдън миналия месец, като пропусна турнирите от ATP Мастърс в Торонто и Синсинати, за да съсредоточи всички сили върху US Open.

Във втория кръг сърбинът ще се изправи срещу квалификанта Закъри Свейдa.

