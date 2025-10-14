БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мегаракетата "Старшип" успешно завърши 11-ия си тестови полет

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Още
Запази

При следващия полет ще бъде използвана подобрена версия на "Старшип" - най-голямата ракета, проектирана досега, съобщиха от компанията на Илън Мъск

Мегаракетата "Старшип" успешно завърши 11-ия си тестови полет
Снимка: БТА
Слушай новината

Мегаракетата "Старшип" успешно завърши 11-ия си тестови полет, както беше планирано, предадоха осведомителните агенции.

Тя беше изстреляна от стартовата площадка на "Спейс Екс" в американския щат Тексас, за кратко навлезе в Космоса и около час по-късно се приводни в Индийския океан. По време на полета беше симулирано изстрелването на сателит.

От "Спейс Екс" определиха мисията като "вълнуващ" тест и заявиха, че при следващия полет ще бъде използвана подобрена версия на "Старшип" - най-голямата ракета, проектирана досега.

Тя е по-висока от Статуята на свободата в Ню Йорк и се състои от две части, които се разделят след изстрелването: приблизително 70-метров ускорител и 50-метрова горна степен. И двете са проектирани да бъдат използвани повторно след завръщането си на Земята, припомня ДПА.

Снимки: БТА

Американската космическа агенция НАСА планира да използва "Старшип" за транспортиране на астронавти до Луната, докато "Спейс Екс" предвижда да реализира с нея евентуални мисии до Марс.

"Старшип" беше тествана за първи път през април 2023 г., но мисията завърши с експлозия минути след старта. При последващи тестове горната ѝ степен успя да достигне космоса и да кацне по контролиран начин в Индийския океан, въпреки че няколко по-ранни полета не оправдаха очакванията, припомня ДПА.

#мегаракета "Старшип" #"Спейс Екс"

Последвайте ни

ТОП 24

Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
1
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София
2
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
3
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Два влака се удариха челно в Словакия, поне 66 души са ранени
4
Два влака се удариха челно в Словакия, поне 66 души са ранени
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение на превзетата държава
5
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
6
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Наука и технологии

Ток от ветрогенератори: Защо в България вятърните мощности са под 10% от микса?
Ток от ветрогенератори: Защо в България вятърните мощности са под 10% от микса?
Астрономи са заснели за първи път две черни дупки, които се въртят една около друга Астрономи са заснели за първи път две черни дупки, които се въртят една около друга
Чете се за: 03:25 мин.
Мисия на ЮНЕСКО у нас: Експерти оцениха високо грижата за подводната археология Мисия на ЮНЕСКО у нас: Експерти оцениха високо грижата за подводната археология
Чете се за: 03:20 мин.
"Прашните дяволи" на Марс разкриват бурни условия на повърхността на планетата "Прашните дяволи" на Марс разкриват бурни условия на повърхността на планетата
Чете се за: 04:12 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 01:25 мин.
Червено море е било пресъхнало преди 6,2 милиона години Червено море е било пресъхнало преди 6,2 милиона години
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
По света
След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп вече е към войната в Украйна След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп вече е към войната в Украйна
Чете се за: 03:25 мин.
По света
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес "Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Двама души са с изгаряния след пожар в Дом за възрастни хора край...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Дете е в кома след падане от електрическа тротинетка край Несебър
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Почина основен заподозрян за пожара в дискотека "Пулс" в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
С час назад: На 26 октомври преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ