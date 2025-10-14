Мегаракетата "Старшип" успешно завърши 11-ия си тестови полет, както беше планирано, предадоха осведомителните агенции.

Тя беше изстреляна от стартовата площадка на "Спейс Екс" в американския щат Тексас, за кратко навлезе в Космоса и около час по-късно се приводни в Индийския океан. По време на полета беше симулирано изстрелването на сателит.

От "Спейс Екс" определиха мисията като "вълнуващ" тест и заявиха, че при следващия полет ще бъде използвана подобрена версия на "Старшип" - най-голямата ракета, проектирана досега.

Тя е по-висока от Статуята на свободата в Ню Йорк и се състои от две части, които се разделят след изстрелването: приблизително 70-метров ускорител и 50-метрова горна степен. И двете са проектирани да бъдат използвани повторно след завръщането си на Земята, припомня ДПА.

Снимки: БТА

Американската космическа агенция НАСА планира да използва "Старшип" за транспортиране на астронавти до Луната, докато "Спейс Екс" предвижда да реализира с нея евентуални мисии до Марс.

"Старшип" беше тествана за първи път през април 2023 г., но мисията завърши с експлозия минути след старта. При последващи тестове горната ѝ степен успя да достигне космоса и да кацне по контролиран начин в Индийския океан, въпреки че няколко по-ранни полета не оправдаха очакванията, припомня ДПА.