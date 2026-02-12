БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

Меси е под въпрос за старта на новия сезон в МЛС

от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Аржентинецът е с травма в бедрото.

Интер Маями Лионел Лео Меси
Снимка: БТА
Интер Маями получи притеснителна новина броени дни преди старта на новия сезон в MLS. Лионел Меси е с разтежение в лявото бедро и временно е изваден от тренировъчния процес, което доведе и до отлагането на последната предсезонна контрола на отбора.

Аржентинската звезда е почувствал дискомфорт по време на приятелския двубой срещу Барселона Спортинг Клуб в Еквадор през уикенда. Макар че отбеляза гол, Меси бе заменен през второто полувреме – ход, който впоследствие се оказа продиктуван от травмата. Допълнителните медицински изследвания са потвърдили мускулното разтежение.

От клуба уточниха, че завръщането на осемкратния носител на „Златната топка“ към пълноценни тренировки ще зависи от напредъка му в следващите дни. Това поставя под въпрос участието му в откриващия мач от кампанията на 21 февруари, макар че засега няма официална прогноза за отсъствието му.

Контузията наложи и промяна в програмата на тима. Предвиденият за петък приятелски мач срещу Индепендиенте дел Вале в Пуерто Рико беше отложен за 26 февруари.

За Интер Маями, който влиза в сезона като шампион за Купата на MLS, физическото състояние на Меси е ключов фактор. Двукратният MVP на лигата остава моторът на отбора както на терена, така и извън него, а всяко негово отсъствие неминуемо променя плановете на тима.

#ФК Интер Маями #Мейджър лийг сокър (МЛС) # Лионел Меси

