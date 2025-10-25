БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Меси осигури успешно начало на Интер Маями в плейофите на МЛС

Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Преди началото на срещата аржентинецът получи "Златната обувка" за голмайстор на редовния сезон.

Лионел Меси
Снимка: БТА
Интер Маями постигна победа с 3:1 срещу Нешвил в първи мач от плейофите на Мейджър Лийг Сокър. Лионел Меси отбеляза два гола, а преди началото на срещата получи "Златната обувка" за голмайстор на редовния сезон.

Меси, който наскоро поднови договора си до 2028 година, имаше участие и в третото попадение за "фламинготата" дело на Аленде. За гостите от Нешвил точен беше Хани Мукхтар.

Следващият двубой между двата отбора е насрочен за 2 ноември от 01:30 часа българско време.

