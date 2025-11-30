Меси срещу Томас Мюлер във финала на МЛС

Томас Мюлер и Лионел Меси ще се изправят един срещу друг във финала на Мейджър лийг сокър, след като Ванкувър Уайткапс и Интер Маями спечелиха плейофите в своите конференции.

Мюлер достигна до мача за титлата, след като Ванкувър триумфира с 3:1 като гост над Сан Диего и завоюва първата си шампионска корона в Западната конференция. Интер Маями безапелационно спечели Изтока след разгромното 5:1 над Ню Йорк Сити.

Финалът ще се играе на 6 декември в Маями — домакинско предимство, осигурено благодарение на по-силното представяне на тима в редовния сезон. И за двата клуба това ще бъде исторически първи финал за титлата в МЛС.

Дуелът между Мюлер и Меси носи и допълнителен заряд — това ще е първата им среща от Шампионската лига през 2023 г., както и първият им финал от Мондиал 2014, където Германия победи Аржентина. На клубно ниво Мюлер доминира в съперничеството с пет победи в шест мача, включително знаменитото 8:2 на Байерн над Барселона през 2020 г.