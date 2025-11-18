БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
металдетектор десетки артефакти открити акция айтоско снимки
Снимка: ОД МВР-Бургас
Металдетектор и десетки артефакти открити при акция в Айтоско. Първоначално полицейски служители извършили проверка на лек автомобил, управляван от 46-годишен местен жител. В автомобила полицаите открили и иззели металдетектор и метален пръстен.

При последвало претърсване в дома на мъжа са намерени и иззети общо 18 монети с различни вид и размер – най-малката с диаметър около 1 см, а най-голямата – около 3,5 см. Освен тях са открити още два метални кръгли елемента с дупка в центъра, два метални накита, метално украшение във формата на листо, метално копче с кукичка за захващане и изображение на корона, както и 14 метални предмета, представляващи накити и части от накити с различна форма и големина.

Намерените предмети носят белезите на културно-исторически ценности и са предоставени за експертиза в Бургаския исторически музей. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.

снимки: ОД на МВР - Бургас

#металдетектори #древни артефакти #Айтоско #исторически артефакти #артефакти

