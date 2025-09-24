БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мидтиланд спечели домакинството си на Щурм Грац след кошмарни вратарски грешки

Милен Костов от Милен Костов
Оливер Кристенсен бе големият виновник за загубата на гостите.

Франкулино Мидтиланд
Снимка: БТА
Слушай новината

Мидтиланд победи Щурм Грац с 2:0 в мач от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Головете дойдоха след фрапантни вратарски грешки.

Домакините откриха резултата в 7-ата минута в Хернинг. Оливер Кристенсен си отбеляза автогол в опит да улови топката, центрирана от първия ъглов удар в мача.

В началото на второто полувреме датчаните търсеха второ попадение, с което да си осигурят комфортен аванс. Оливер Кристенсен спаси удари на Франкулино и Филип Билинг, а гол на Франкулино не бе зачетен заради засада.

Възпитаниците на Майк Тулберг все пак подпечатаха успеха си в предпоследната минута. Усман Диао засече с глава центриране от пряк свободен удар на резервата Арал Симсир.

В първото си гостуване от кампанията Мидтиланд гостува на Нотингам Форест, докато Щурм Грац посреща Рейнджърс в първото си домакинство.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #Щурм Грац #Мидтиланд

