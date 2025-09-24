Мидтиланд спечели домакинството си на Щурм Грац след кошмарни вратарски грешки

Мидтиланд победи Щурм Грац с 2:0 в мач от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Головете дойдоха след фрапантни вратарски грешки.

Домакините откриха резултата в 7-ата минута в Хернинг. Оливер Кристенсен си отбеляза автогол в опит да улови топката, центрирана от първия ъглов удар в мача.

В началото на второто полувреме датчаните търсеха второ попадение, с което да си осигурят комфортен аванс. Оливер Кристенсен спаси удари на Франкулино и Филип Билинг, а гол на Франкулино не бе зачетен заради засада.

Възпитаниците на Майк Тулберг все пак подпечатаха успеха си в предпоследната минута. Усман Диао засече с глава центриране от пряк свободен удар на резервата Арал Симсир.

В първото си гостуване от кампанията Мидтиланд гостува на Нотингам Форест, докато Щурм Грац посреща Рейнджърс в първото си домакинство.