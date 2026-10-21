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Михаил Кукушкин сложи край на кариерата си със загуба от Стефанос Циципас на родна земя

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Спорт
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Казахстанецът претърпя поражение на турнира в Алмати.

Михаил Кукушкин
Снимка: БТА
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Гъркът Стефанос Циципас се справи с лекота с Михаил Кукушкин в последния мач за деня от втория кръг на турнира по тенис в зала в Алмати.

Циципас спечели срещата с 6:1, 6:2 за само 62 минути, а двубоят бе последният в професионалната кариера на 38-годишния Кукушкин. Представителят на Казахстан бе избрал домашния турнир, за да се сбогува с публиката.

Въпреки че не успя да се противопостави на Циципас по никакъв начин, Кукушкин може да бъде удовлетворен от представянето си, след като в първия кръг победи с два тайбрека друг грък - Стефанос Сакеларидис.

Кукушкин, който е достигал до 39-ото място в света, има една титла на ниво АТП в кариерата си. Той спечели турнира в Санкт Петербург през 2010 година. Казахстанецът има и три загубени финала - последния от тях през 2019 година именно срещу Циципас.

В четвъртфиналите в Алмати гръцкият тенисист ще срещне австралиеца Джеймс Дъкуърт.

#Михаил Кукушкин #Стефанос Циципас

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