Микаела Стоянова в трансферните планове на друг италиански отбор

Микаела Стоянова може да смени клубната си принадлежност в близко бъдеще. Волейболистката на Мегабокс Виляфолия е трансферна цел на друг италиански отбор – Мачерата, ivolleymagazine.it. Българската националка влиза в плановете на италианките от следващия сезон.

Диагоналът подсили Мегабокс Виляолия преди началото на 2025/2026. Тя помогна на настоящия си отбор да спечели трофея в Чалъндж Къп.

Преди това Стоянова се подвизаваше в школата на Левски, а впоследствие прекара два сезона с екипа на „сините“, превръщайки се в ключова фигура.

Клубът от Мачерата планира да започне следващата кампания с две нападателки. През тази година треньорът на отбора Валерио Лионети можеше да разчита само на Клара Декортес на поста диагонал.