Микел Артета пое вината за отпадането на Арсенал от ФА Къп

Мениджърът на Арсенал Микел Артета пое пълната отговорност за отпадането на тима от турнира за Купата на Футболната асоциация след поражението с 1:2 от Саутхямптън на четвъртфиналите.

Лондончани пропуснаха възможността да се завърнат на "Уембли“, а разочарованието идва само две седмици след загубения финал за Купата на лигата срещу Манчестър Сити.

"Разочарован съм от начина, по който изпуснахме този шанс. Няма да критикувам играчите - обичам ги и ще ги защитавам. Някой трябва да поеме отговорност и това съм аз“, заяви Микел Артета.

Въпреки отпадането, наставникът подчерта, че отборът навлиза в решаващ етап от кампанията, като продължава битката за титлата във Висшата лига и му предстои четвъртфинал в Шампионската лига срещу Спортинг Лисабон.

Допълнителни притеснения за "артилеристите“ буди състоянието на защитника Габриел Магаляеш, който напусна терена с болки в коляното и остава под въпрос за визитата в Лисабон.

От своя страна Саутхямптън продължава напред в турнира след паметна вечер на "Сейнт Мери“, като успехът поддържа живи надеждите на тима за нов силен пробив в надпреварата.