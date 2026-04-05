Микел Артета пое вината за отпадането на Арсенал от ФА Къп

Мениджърът защити играчите си след загубата от Саутхямптън и насочи фокуса към решаващата фаза от сезона

Мениджърът на Арсенал Микел Артета пое пълната отговорност за отпадането на тима от турнира за Купата на Футболната асоциация след поражението с 1:2 от Саутхямптън на четвъртфиналите.

Лондончани пропуснаха възможността да се завърнат на "Уембли“, а разочарованието идва само две седмици след загубения финал за Купата на лигата срещу Манчестър Сити.

"Разочарован съм от начина, по който изпуснахме този шанс. Няма да критикувам играчите - обичам ги и ще ги защитавам. Някой трябва да поеме отговорност и това съм аз“, заяви Микел Артета.

Въпреки отпадането, наставникът подчерта, че отборът навлиза в решаващ етап от кампанията, като продължава битката за титлата във Висшата лига и му предстои четвъртфинал в Шампионската лига срещу Спортинг Лисабон.

Допълнителни притеснения за "артилеристите“ буди състоянието на защитника Габриел Магаляеш, който напусна терена с болки в коляното и остава под въпрос за визитата в Лисабон.

От своя страна Саутхямптън продължава напред в турнира след паметна вечер на "Сейнт Мери“, като успехът поддържа живи надеждите на тима за нов силен пробив в надпреварата.

#ФК Арсенал #Микел Артета

