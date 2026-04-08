Микел Ланда се размина без сериозни травми след инцидент в Страната на баските

Испанският колоездач Микел Ланда няма счупвания и сериозни дългосрочни увреждания след инцидент по време на Обиколката на Страната на баските, съобщиха от неговия отбор.

Състезателят е бил ударен от медицински автомобил при спускане по тясно трасе във втория етап на надпреварата. След инцидента Ланда е транспортиран до болница, където са извършени обстойни прегледи.

От тима му уточниха, че той е прекарал спокойна нощ, но е взето решение да се оттегли от състезанието, за да се възстанови напълно.

По случая е наложена санкция на водача на медицинската кола, който е глобен с 500 швейцарски франка и дисквалифициран от състезанието.

Инцидентът хвърли сянка върху етапа, но добрата новина за колоездача и неговия отбор е, че последствията не са тежки.