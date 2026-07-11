Микел Мериньо: Все още не мога да повярвам

Полузащитникът на Испания Микел Мерино заяви, че не е очаквал във втори пореден мач да се превърна в герой за Испания, разписвайки се като резерва. Футболистът на Арсенал отбеляза единственото попадение за успеха срещу Португалия в добавеното време, след което вкара и победния гол за 2:1 срещу Белгия отново в заключителните минути.

„Все още не мога да повярвам. Да го направя още веднъж… Мислех, че нямаше да се случи отново дълго време, но ето, че се повтори. Изглежда, че случайностите не съществуват и ако влезеш подготвен, топката отново идва при теб. Супер щастлив съм. Съмнявам се, че това ще се случи отново, но дано, да видим какво ще стане. Остават ни два мача, за да станем световни шампиони. Дано да успеем да го постигнем. Представянето ни на Мондиала е нещо социално, което обединява цялата страна. Това, че нося толкова радост, е гордост за мен. Мачът с Франция ще бъде оспорван. В полуфиналите обаче не можем да очакваме друго нещо – там има само елитни отбори. Ще влезем в двубоя с глад и желание“, заяви Мерино след победата над Белгия.