Милан привлече Омари Хътчинсън преди сблъсъка с Левски в Лига Европа

Милан подсили атаката си с крилото на Нотингам Форест Омари Хътчинсън. 22-годишният футболист вече е преминал медицинските прегледи и ще се присъедини към италианския гранд под наем.

В споразумението между двата клуба е включена и клауза, която позволява на Милан да откупи изцяло правата на Хътчинсън през следващото лято.

Английският футболист пристига в състава на „росонерите“, след като записа 42 мача и един гол за Нотингам Форест. Клубът го привлече от Ипсуич през миналото лято срещу 43,4 милиона евро.

Роденият в Ямайка Хътчинсън е продукт на академията на Арсенал, а по-късно преминава и през Челси, преди да продължи развитието си в Ипсуич и Нотингам Форест.

Трансферът представлява интерес и за българските привърженици, тъй като Милан е един от съперниците на Левски в основната фаза на Лига Европа.

"Сините“ ще се изправят срещу италианския гранд на 21 януари в предпоследния си двубой от тази фаза на турнира.

Преди това Левски ще започне европейската си кампания с домакинство на Залцбург на 17 септември от 19:45 часа. Милан пък ще даде старт на участието си ден по-рано с домакински двубой срещу Бенфика.







