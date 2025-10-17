Милър-Макинтайър блесна за третата поредна победа на Цървена звезда в Евролигата

Цървена звезда (Сърбия) записа трети пореден успех в баскетболната Евролига. "Звездашите" продължават да са перфектни под ръководството на новия си треньор Саша Обрадович и спряха победната серия на Реал Мадрид (Испания) след 90:75 (20:25, 23:14, 24:14, 23:22) у дома в "Белград Арена".

Българският национал Коди Милър-Макинтайър изигра най-силния си мач от началото на сезона в най-престижното европейско клубно първенство и поведе сръбския тим до категоричната победа със своите 18 точки, 8 борби, 8 асистенции и 1 открадната топка. Натурализираният американец влезе в ролята на реализатор, особено през първото полувреме, като той бе 7/13 от стрелба и 3/4 точни изстрела зад дъгата.

"Звездашите" се изкачиха временно до осмото място с три успеха от пет мача. Момчетата на Серджо Скариоло пък абдикираха трона в Евролигата и вече са шести със същия актив.

Двата отбора трудно намираха ритъм в нападение в началото на двубоя. На паркета обаче изпъкнаха Коди Милър-Макинтайър от едната страна и Тео Маледон от другата, като българският национал наниза 7 от 9-те точки на своя отбор до средата на периода, докато французинът поведе Белия балет с 6. След това гостите се отърсиха от нервите и доминираха над "звездашите" в почти всички параметри, което доведе до предимство до границата на 10 пункта при 22:13, но Милър-Макинтайър продължи да носи нападението на домакините и със своите 12 точки в първата четвърт намали изоставането до 20:25.

Марио Хезоня върна испанците на правилния път, които си осигуриха двуцифрен аванс при 31:20. Звезда не беше отбелязвала кош от три минути, но отново американският гард с български паспорт спря сушата на своя отбор. Резултатността не беше на най-високото ниво, което позволи на сръбския тим набързо да стопи изоставането си при 33:33, а голяма част от заслугите бяха преписани на двигателя на нападението на "звездашите" - Коди Милър-Макинтайър. В заключителните минути на първото полувреме Цървена звезда реализира обрата си и се оттегли на почивката при резултат 43:39 в своя полза.

Домакините пренесоха импулса в откриващите минути на третия период, когато поддържаха аванс на границата на 10-те точки. Българският национал най-накрая получи подкрепа в нападение от своите съотборници, а и самият той припомни за страхотния си мерник зад дъгата. В изпълнената с прекъсвания четвърт, "звездашите" стояха далеч по-добре на паркета и постигнаха най-големия аванс в мача досега - 14 точки при 63:49 и 67:53, с което си осигуриха нужното спокойствие преди последните 10 минути.

Сръбският тим не пусна предимството си в заключителната част, а в нейната среда Милър-Макинтайър започна и да се забавлява с оредялата отбрана на съперника, слагайки точка на спора с две прекрасни асистенции при оставащи 3:27 минути за аванс от 18 точки. В крайна сметка сърбите затвориха мача с 90:75.

Освен страхотното представяне на Коди Милър-Макинтайър, Джордан Нуора също се отличи с 18 точки за Цървена звезда. Чима Монеке се отчете с 15 и 7 борби, а Семи Ожелейе добави 13 точки.

Чума Океке бе най-резултатен за Реал Мадрид с 16 точки и 8 овладени под двата ринга топки, Марио Хезоня реализира 15, а Трей Лайлс завърши с 11.

В следващия шести кръг на Евролигата "звездашите" приемат Баскония (Испания) на 23 октомври, а ден по-рано Кралския клуб отново ще гостува в Белград, но този път на Макаби Тел Авив (Израел).