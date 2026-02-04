БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силен мач на българския национал, който помогна на сърбите да повалят и Апоел в турнира на богатите.

Милър-Макинтайър и Цървена звезда продължават да са под пара в Евролигата (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда продължават със своя успешен рейд в Евролигата, записвайки пети пореден верен ход. Американецът с български паспорт и неговите съотборници сразиха Апоел Тел Авив с 87:75 в мач от 26-ия кръг. В „Белградска Арена“ баскетболистите на Саша Обрадович срещнаха сериозно предизвикателство, но решиха всичко в своя полза във финалната част, спечелена с 25:6, за да нанесат трето последователно поражение в турнира на богатите за баскетболистите на Димитрис Итудис.

Милър-Макинтайър намери място сред титулярите и допринесе за успеха на сърбите. Българският национал остана на крачка от дабъл-дабъл. Гардът завърши с 10 точки, 3 борби, 9 асистенции и 2 откраднати топки за 29 минути, в които престоя на паркета. При стрелбите той бе 1/2 от средно разстояние, 2/5 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

„Звездашите“ се изкачиха до седмото място във временното класиране с 16 победи и 10 загуби, докато израелците вече заемат третата позиция с 16 успеха и 9 поражения. На 6 февруари (петък) Милър-Макинтайър и компания ще бъде домакин на друг израелски отбор – Макаби, а Апоел ще приеме Валенсия.

Стартът се оказа обещаващ, преминавайки през честа смяна на водачеството. Жоел Боломбой, Чима Монеке и Джордан Нуора се постараха нападението на домакините да ефективно, а за гостите добра работа в това отношение свършиха Ишмаел Уейнрайт и Дан Отуру. Това не спря сърбите да стигнат до аванс от 4 точки след 10 минути игра.

Точният мерник на Джаред Бътлър даде тон на „звездашите“ да мечтаят за двуцифрена разлика във втората част. Израелците на надигнаха глава чрез Колин Малкълм и обратът бе факт, но Коди Милър-Макинтайър отговори на предизвикателството и тимът от Белград се изстреля при 49:45 в съблекалнята.

Нуора и Бътлър последваха примера на своя съотборник при подновяването на играта, когато участникът в Адриатическата лига остана на лидерската позиция. Крис Джоунс и Уейнрайт направиха така, че отборът, домакинстващ до скоро в България, да обърне хода на събитията за аванс от 7 точки в края на предпоследния период.

Нуора и Бътлър за пореден път взеха нещата в свои ръце, тъй като припомниха какво е домакините да водят в резултата във финалната десетка. Въпреки слабото представяне в нападение, което демонстрира, Джоунс остави живи надеждите на отбора от Тел Авив, но Нуора позволи на сърбите да удържат победата.

Джордан Нуора даде тон на „звездашите“ с 22 точки. Джаред Бътлър отбеляза 17.

Крис Джоунс приключи с 16 точки за Апоел, включително и с 4 успешни стрелби зад дъгата. Ишмаел Уейнрайт приключи с 15 и 5 тройки,

