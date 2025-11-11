Милър-Макинтайър и Цървена звезда сгрешиха в Евролигата (ВИДЕО)

Победоносната серия на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда в Евролигата приключи. Американецът с български паспорт и неговите съотборници допуснаха поражение срещу Дубай с 86:102 в мач от десетия кръг. В „Кока-Кола Арена“ интрига не липсваше, но в заключителната четвърт дебютантът в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент наложи волята си, спирайки пропадането си от четири последователни грешни стъпки. Така баскетболистите на Саша Обрадович стигнаха до седем поредни победи в турнира на богатите.

Милър-Макинтайър намери място в стартовата петица, както по традиция. Българският национал обаче остана от обичайното си ниво в последните мачове от турнира на богатите. Гардът завърши с 9 точки, 5 асистенции и 2 откраднати топки за 32 минути в игра. При стрелбата си той бе 3/9 от близко разстояние, 0/4 зад дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Сърбите са със седем успеха и три поражения, а момчетата на Юрица Големац имат четири победи и шест загуби. На 13 ноември (четвъртък) Милър-Макинтайър и компания ще приемат Монако. От своя страна Дубай ще бъде домакин на Жалгирис ден по-късно.

Дуейн Бейкън, МакКинли Райт и Кенан Каменяш дадоха тон за водачеството на домакините. Въпреки изявите на Семи Оджелей и Джаред Бътлър, които позволиха на гостите да окажат съпротива, Алекса Аврамович отговори и отборът от Обединените арабски емирства се изстреля с 8 точки след 10 минути игра.

Никола Клинич се задейства на старта на втората част и сърбите възстановиха баланса на силите. Дебютантите в турнира на богатите отговориха подобаващо чрез усилията на четиримата от първия период за нов обрат и 51:47 в тяхна полза на голямата почивка.

Филип Петрушев, Райт и Каменяш позволиха на домакините да стигнат до двуцифрен актив при подновяването на играта. Донатас Мотеюнас и Оджелей показаха, че „звездашите“ няма да се предадат, стопявайки изоставането им, но нападението на техните съперници действаше безотказно за аванс от 4 точки в края предпоследния период.

Отборът от Обединените арабски емирства удължи своя подем и в началото на финалната десетка с помощта на Райт, Каменяш и Аврамович. Този път тимът от Белград не намери подобаващ отговор и дебютантът в турнира на богатите не се поколеба да сложи точка на спора.

Ебука Изунду бе най-резултатен за „звездашите“ с 16 точки. Семи Оджелей записа 15, Донатас Мотеюнас има 12, Джаред Бътлър остана с 10.

Кенан Каменяш регистрира 20 точки и 9 борби за победителите. МакКинли Райт приключи с 18 и 6 асистенции, Алекса Аврамович реализира 17. Дуейн Бейкън отбеляза 16 точки, Филип Петрушев завърши с 13, 7 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи паса.