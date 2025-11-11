БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на...
Чете се за: 03:45 мин.
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона...
Чете се за: 01:50 мин.
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Милър-Макинтайър и Цървена звезда сгрешиха в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
Спорт
Запази

Дубай спря победоносната серия на българския национал и неговите съотборници в турнира на богатите.

Милър-Макинтайър и Цървена звезда сгрешиха в Евролигата (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Победоносната серия на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда в Евролигата приключи. Американецът с български паспорт и неговите съотборници допуснаха поражение срещу Дубай с 86:102 в мач от десетия кръг. В „Кока-Кола Арена“ интрига не липсваше, но в заключителната четвърт дебютантът в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент наложи волята си, спирайки пропадането си от четири последователни грешни стъпки. Така баскетболистите на Саша Обрадович стигнаха до седем поредни победи в турнира на богатите.

Милър-Макинтайър намери място в стартовата петица, както по традиция. Българският национал обаче остана от обичайното си ниво в последните мачове от турнира на богатите. Гардът завърши с 9 точки, 5 асистенции и 2 откраднати топки за 32 минути в игра. При стрелбата си той бе 3/9 от близко разстояние, 0/4 зад дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Сърбите са със седем успеха и три поражения, а момчетата на Юрица Големац имат четири победи и шест загуби. На 13 ноември (четвъртък) Милър-Макинтайър и компания ще приемат Монако. От своя страна Дубай ще бъде домакин на Жалгирис ден по-късно.

Дуейн Бейкън, МакКинли Райт и Кенан Каменяш дадоха тон за водачеството на домакините. Въпреки изявите на Семи Оджелей и Джаред Бътлър, които позволиха на гостите да окажат съпротива, Алекса Аврамович отговори и отборът от Обединените арабски емирства се изстреля с 8 точки след 10 минути игра.

Никола Клинич се задейства на старта на втората част и сърбите възстановиха баланса на силите. Дебютантите в турнира на богатите отговориха подобаващо чрез усилията на четиримата от първия период за нов обрат и 51:47 в тяхна полза на голямата почивка.

Филип Петрушев, Райт и Каменяш позволиха на домакините да стигнат до двуцифрен актив при подновяването на играта. Донатас Мотеюнас и Оджелей показаха, че „звездашите“ няма да се предадат, стопявайки изоставането им, но нападението на техните съперници действаше безотказно за аванс от 4 точки в края предпоследния период.

Отборът от Обединените арабски емирства удължи своя подем и в началото на финалната десетка с помощта на Райт, Каменяш и Аврамович. Този път тимът от Белград не намери подобаващ отговор и дебютантът в турнира на богатите не се поколеба да сложи точка на спора.

Ебука Изунду бе най-резултатен за „звездашите“ с 16 точки. Семи Оджелей записа 15, Донатас Мотеюнас има 12, Джаред Бътлър остана с 10.

Кенан Каменяш регистрира 20 точки и 9 борби за победителите. МакКинли Райт приключи с 18 и 6 асистенции, Алекса Аврамович реализира 17. Дуейн Бейкън отбеляза 16 точки, Филип Петрушев завърши с 13, 7 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи паса.

#БК Дубай #Евролига 2025/26 #Коди Милър-Макинтайър #БК Цървена звезда

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
1
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
2
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
3
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
4
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
5
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
6
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Баскетбол

Апоел срази и Баскония в София (ВИДЕО)
Апоел срази и Баскония в София (ВИДЕО)
Росен Барчовски ще дебютира като треньор на Шумен срещу Левски Росен Барчовски ще дебютира като треньор на Шумен срещу Левски
Чете се за: 01:22 мин.
Берое се раздели с втора американка в рамките на седмица Берое се раздели с втора американка в рамките на седмица
Чете се за: 01:00 мин.
Иван Спиров и Кливланд Стейт с тежко поражение в колежанското първенство на САЩ Иван Спиров и Кливланд Стейт с тежко поражение в колежанското първенство на САЩ
Чете се за: 01:05 мин.
ЛеБрон Джеймс ще се подготвя с отбор от G Лигата ЛеБрон Джеймс ще се подготвя с отбор от G Лигата
Чете се за: 01:27 мин.
Шоу на Кейд Кънингам спаси Детройт в НБА Шоу на Кейд Кънингам спаси Детройт в НБА
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера Международна мрежа за онлайн измами използва образите на президента и премиера
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника" ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Домашен арест за 19-годишния Николай, врязал се с кола в заведение...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ