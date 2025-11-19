Защитникът на Реал Мадрид Едер Милитао отново се контузи. Бразилският национал ще пропусне срещите на тима си в следващите две седмици.

Милитао напусна двубоя на „Селесао“ принудително през второто полувреме, след като получи травма в адукторите. Медицинският екип на „кралския клуб“ е направил съответните изследвания и е установил, че той няма да може да играе поне в следващите три мача.

За Реал предстои гостуване на Елче в събота, а Милитао също ще пропусне и двубоя в Шампионската лига срещу Олимпиакос, както и срещата срещу Жирона на 30 ноември.



Травмата е поредна за Милитао, който през последните три години често е в лазарета по различни причини.