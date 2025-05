Минесота е на финал на Запад за втора поредна година

Минесота Тимбъруулвс се класира за втора поредна година за финала в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. След като се справи с ЛА Лейкърс в пет срещи, шестият от редовния сезон направи същото с Голдън Стейт Уориърс, затваряйки серията с 4-1, след домакински успех със 121:110 в мач №5.

"Горските вълци" очакват победителя от полуфинала между №1 на Запад Оклахома Сити Тъндър и №4 Денвър Нъгетс. "Гръмотевиците" водят с 3-2 в серията, преди мач №6 в Денвър.

Новото звездно дуо на Минесота Джулиъс Рандъл и Антъни Едуардс отново поведе отбора с 29 и 22 точки съответно, като вторият се отчете и с нов личен рекорд за асистенции в плейофите - 12.

JULIUS & ANT LEAD THE WOLVES BACK INTO THE WCF



Randle: 29 PTS (13-18 FGM), 8 REB, 5 AST



Edwards: 22 PTS, 12 AST (playoff career high), 7 REB, 5 3PM, 3 BLK pic.twitter.com/h1lHEQm0Uv